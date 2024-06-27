إيلاف من بيروت: من المقرر أن يحيي رامي عياش حفله في مهرجان موازين مساء غد الجمعة على منصة النهضة في العاصمة المغربية الرباط. سيقدم عياش مجموعة منوعة من أعماله الغنائية القديمة والجديدة، بما في ذلك أغنية "Sway" بالعربي.

أعمال جديدة وتصوير فيديو كليب

وانتهى رامي عياش مؤخراً من تصوير عمل غنائي جديد على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج اللبناني فادي حداد، وقد تم تصوير الأغنية في لبنان. من المتوقع أن يحظى العمل الجديد بقبول واسع من جمهوره ومعجبيه.

تفاعل كبير على مواقع التواصل

شارك رامي عياش لحظة استقباله الحافل في المغرب عبر فيديو على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهر الفيديو التفاعل الكبير من الجمهور المغربي الذي أبدى حماسه وسعادته بقدوم النجم اللبناني إلى البلاد لإحياء حفله المنتظر في مهرجان موازين.

وشارك النجم اللبناني لحظة الاستقبال عبر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.