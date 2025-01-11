إيلاف من دمشق: ما بين تأكيد ونفي، أفادت مصادر محلية في سوريا بتعرض الفنان عبد المنعم عمايري للضرب من قبل عناصر مسلحة في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق. وذكر موقع "صوت العاصمة" السوري أن عمايري كان يتلفظ بسب الذات الإلهية.

وقالت المصادر إنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا الأمر. ولفتت إلى أنه تم توجيه إنذار للفنان السوري إلى منزله بعدم تكرار الخطأ، لكن في المرة الرابعة تعرض للضرب على يد عناصر مسلحة.

وعقب انتشار الخبر، تداول نشطاء أنباء تتحدث عن نفي عبدالمنعم عمايري لموضوع تعرضه للضرب، ما دفع ابنته مريم إلى حسم الجدل من خلال مشاركة ستوري عبر إنستغرام كتبت فيها: "عبد المنعم عمايري لن ينفي والخبر صحيح".

وكتبت مريم: "أين القانون والأخلاق.. دينك يسمح لك أن تضرب شخصا أكبر من والدك حتى يغمى عليه".

وكشفت ابنة الممثل السوري عبد المنعم عمايري -الزوج السابق للفنانة أمل عرفة- عن تفاصيل تعرض والدها للضرب من أحد الأشخاص في الشارع بدمشق.

كما نشرت مقطع فيديو تداولته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، نددت من خلاله ابنة عمايري بما حدث، حيث قالت إن والدها حتى لو تلفظ بعبارات مخلة هناك قانون يحاسبه ولا يحق لأحد أن يعتدي عليه.

بدورها، وجّهت الفنانة أمل عرفة رسالة دعم وتضامن لطليقها الفنان عبدالمنعم عمايري، عبر حسابها على فيسبوك، وقالت في منشور مقتضب: "عبد المنعم عمايري. كرامتك عالعين والراس يا أبو ولادي سلامتك يا بلد".

وعمايري ممثل فلسطيني تعود أصول عائلته إلى قرية الجاعونة في فلسطين ولكنه ولد وعاش في سوريا.