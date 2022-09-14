قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: نقدم لك اليوم طريقة تحضير أقراص للحم الصغيرة سريعة التحضير.

المقادير:

• 500 جرام ديك رومي مطحون طري

• 3 فصوص ثوم مفروم

• 1⁄4 كوب بصل مفروم ناعماً

• 1⁄4 كوب بقدونس مفروم

• 1⁄2 ملعقة صغيرة ملح

• 1⁄2 ملعقة صغيرة فلفل

• 1⁄2 ملعقة صغيرة زعتر

• 1 بيضة مخفوقة

• 1⁄2 كوب بقسماط جاف

طريقة العمل:

• تمزج جميع المكونات وتشكل الى 30 قرص لحم صغير تقريباً.

• ترش مقلاة غير لاصقة بزيت الخضروات.

• تطبخ أقراص اللحم لمدة 5-6 دقائق أو حتى تنضج بالكامل وتحمر من الخارج.

تقدم مع السلطة المفضلة بالنسبة لك، اخترنا سلطة البروكلي بالمشمش واللوز.