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إيلاف: نقدم لك اليوم طريقة تحضير أقراص للحم الصغيرة سريعة التحضير.

المقادير:

• 500 جرام ديك رومي مطحون طري
• 3 فصوص ثوم مفروم
• 1⁄4 كوب بصل مفروم ناعماً
• 1⁄4 كوب بقدونس مفروم
• 1⁄2 ملعقة صغيرة ملح
• 1⁄2 ملعقة صغيرة فلفل
• 1⁄2 ملعقة صغيرة زعتر
• 1 بيضة مخفوقة
• 1⁄2 كوب بقسماط جاف

طريقة العمل:

• تمزج جميع المكونات وتشكل الى 30 قرص لحم صغير تقريباً.
• ترش مقلاة غير لاصقة بزيت الخضروات.
• تطبخ أقراص اللحم لمدة 5-6 دقائق أو حتى تنضج بالكامل وتحمر من الخارج.

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