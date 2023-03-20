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إيلاف: الكسكسي هو أكلة شهيرة في بلاد المغرب العربي وشمال أفريقيا، وتختلف طريقة تحضيره من دولة لأخرى، ففي ليبيا يتم تحضيره مع الخضار، أو اللحم أو بالبصل المطهي على البخار. وتعتبر وجبة الكسكسي في ليبيا من التراث الشعبي الذي يتوارث من جيل لآخر، لذا يحتفظ بنكهته المميزة حتى يومنا الحالي.



مقادير الكسكسي الليبي

500 غرام كسكسي

1 كيلو غرام لحم غنم، مسلوق ومقطع مكعبات

2 مكعب مرق دجاج

2 حبة بصل، مفرومة

1 كوب حمص، مسلوق

3 حبة جزر، مقطعة مكعبات

2 حبة بطاطس، مقطعة مكعبات

3 حبة كوسا، مقطعة مكعبات

2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

5 كوب ماء

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار

1 ملعقة صغيرة كركم

ملح، حسب الرغبة



طريقة عمل كسكسي ليبي

في مقلاة على نار خفيفة، سخني الزيت. حمري اللحم في الزيت حتى يتغير لونه مع التحريك المستمر.

أضيفي البصل وقلبيه حتى يذبل، ثم أضيفي معجون الطماطم، التوابل، مرق الدجاج، والماء مع التحريك باستمرار.

غطي القدر واتركيه يطهى لمدة 60 دقيقة حتى ينضج اللحم.

أضيفي البطاطس والجزر، واستمري في الطهي لمدة 10 دقائق،ثم أضيفي الحمص والكوسا. اتركي القدر على النار لمدة 6 دقائق إضافية.

في قدر منفصل على نار عالية، أضيفي كمية قليلة من المرق واتركيه حتى يغلي.

أضيفي الكسكسي للمرق وغطي القدر، مع التحريك من حين لآخر.

ارفعي القدر عن النار واتركيه جانباً ليطهى الكسكسي على البخار.

اسكبي الكسكسي في صحن التقديم وفوقه مزيج اللحم.

الكسكسي الليبي بالبصلة

المقادير

500 غرام كسكسي

150 غرام حمص، منقوع

3 كوب ماء

½ كوب زيت نباتي

1 كيلو غرام بصل، مقطع شرائح

1 كيلو غرام لحم، مقطع مكعبات كبيرة

½ 2 ملعقة كبيرة معجون طماطم

2 ملعقة كبيرة سمن

1 ملعقة صغيرة فلفل حار

فلفل أسود، حسب الرغبة

ملح، حسب الرغبة

قرفة، حسب الرغبة

طريقة عمل الكسكسي الليبي بالبصلة

في القدر المخصص لطهي الكسكسي، أضيفي الحمص والبصل. اطهيهم على البخار حتى ينضج البصل ثم انقليه لقدر آخر.

أضيفي الزيت، اللحم، معجون الطماطم، الفلفل الحار وكوبين من الماء، اطهي المزيج على البخار حتى ينضج اللحم.

اخلطي الكسكسي مع كوب ماء و3 ملاعق من الزيت، وانقليه إلى قدر الكسكاس.

اطهي الكسكسي على البخار حتى ينضج ثم انقليه إلى وعاء واخلطيه مع السمن.

أضيفي كمية من المرق إلى قدر البصل، مع القرفة والفلفل الأسود. اطهي المزيج على نار متوسطة حتى يلين البصل ويمتزج مع المرق.

أضيفي للكسكسي كمية قليلة من المرق واخلطيه جيداً، حتى يتشربها ويصبح لونه أحمر.

انقلي الكسكسي إلى صحن التقديم ووزعي فوقه البصل، اللحم والحمص.

الكسكسي الليبي بالخضار

المقادير

500 غرام كسكسي

1 كيلو غرام لحم ، مسلوق ومقطع مكعبات

1 حبة طماطم، مقطعة مكعبات صغيرة

1 حبة بصل، مفرومة

1 حبة يقطين صغيرة، مقطعة مكعبات

2 حبة جزر، مقطعة مكعبات

2 حبة بطاطس، مقطعة مكعبات

2 حبة كوسا، مقطعة مكعبات

3 ملعقة كبيرة معجون طماطم

3 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1 كوب حمص، مسلوق

1 حبة فلفل أخضر حار، مفروم

5 كوب ماء

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

1 ملعقة صغيرة كركم

ملح، حسب الرغبة

طريقة عمل الكسكسي الليبي بالخضار

في القدر المخصص لطهي الكسكسي على النار، أضيفي الزيت، البصل، الطماطم، معجون الطماطم والتوابل.

اطهي المزيج على البخار حتى يمتزج المزيج ويذبل كلاً من البصل والطماطم.

أضيفي اللحم واطهيه على البخار، مع التحريك من حين لآخر.

أضيفي الكسكسي، واستمري في الطهي حتى ينضج وكذلك اللحم.

أضيفي قطع الخضار والحمص، واتركي المزيج يطهى حتى يتسبك، وحتى تلين قطع الخضار.

قدمي مزيج الكسكسي بالخضار ساخناً.

