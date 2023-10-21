المكونات:

• 450 جرام كاليماري طازج، منظف ومقطع إلى حلقات أو شرائح (يمكنك استخدام المجمدة أيضًا، إذا لم تتمكن من العثور على حبات طازجة)

• 1 كوب دقيق متعدد الأغراض

• 1 ملعقة صغيرة ملح

• 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

• 1/2 ملعقة صغيرة بابريكا (اختياري، لمزيد من النكهة)

• زيت نباتي للقلي

• شرائح ليمون للتقديم

• صلصة المارينارا أو الأيولي للتغميس (اختياري)

طريقة العمل:

• في حالة استخدام الكالاماري المجمد، قومي بإذابته جيدًا ثم جففيه بالمناشف الورقية. تأكدي من أن حلقات أو شرائح الكاليماري نظيفة وخالية من الرطوبة الزائدة.

• في وعاء، اخلطي الدقيق والملح والفلفل الأسود المطحون والبابريكا (في حالة استخدامها). نخلط المكونات الجافة جيداً.

• سخني الزيت النباتي في قدر عميق أو مقلاة عميقة إلى حوالي 175 درجة مئوية إلى 190 درجة.

• ضعي حلقات أو شرائح الكاليماري في خليط الدقيق، ثم قومي بتغطيتها بالتساوي. انفض أي طحين زائد.

• قومي بإسقاط بضع قطع من الكالاماري بعناية في الزيت الساخن، مع التأكد من عدم اكتظاظ المقلاة. يقلى على دفعات، إذا لزم الأمر.

• اقلي الكاليماري لمدة دقيقة إلى دقيقتين، أو حتى يتحول لونه إلى اللون البني الذهبي ويصبح مقرمشًا. كوني حذرًا من عدم الإفراط في طهيه لأن الكاليماري قد يصبح قاسيًا عند الإفراط في طهيه.

• بمجرد طهي الكالاماري، استخدمي ملعقة أو ملقط لإخراجه من الزيت ووضعه على طبق مغطى بالمناشف الورقية لامتصاص أي زيت زائد.

• رشي القليل من الملح فوق الكاليماري المقلي وهو لا يزال ساخنًا، إذا رغبت في ذلك.

• قدمي الكاليماري المقلي مباشرة مع شرائح الليمون على الجانب. يمكنك أيضًا تقديم صلصة المارينارا أو الأيولي للتغميس، فهي تكمل الطبق بشكل رائع.