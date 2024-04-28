إيلاف من لندن: تعهد الحكومة الأيرلندية بتشريع قانون الطوارئ لإعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة في أعقاب إقرار مشروع قانون رواندا.

وقالت تقارير إن العديد من طالبي اللجوء فروا الى إيرلندا بعد إقرار بريطانيا لقانون ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وقالت وزيرة العدل الأيرلندية، هيلين ماكنتي، إنها ستلتقي بوزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن يوم الاثنين حيث وعدت بـ "هيكل ونظام فعال للهجرة".

وتعهدت أيرلندا بوضع تشريعات طارئة تمكنها من إعادة طالبي اللجوء إلى المملكة المتحدة.

وقالت وزيرة العدل الأيرلندية أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي إن أكثر من 80% من الوافدين الجدد إلى الجمهورية جاءوا عبر الحدود البرية مع أيرلندا الشمالية.

وقال ريشي سوناك لشبكة (سكاي نيوز) إنه أظهر أن مخطط رواندا في المملكة المتحدة كان يعمل بالفعل كرادع بعد أن أصبح قانونًا أخيرًا الأسبوع الماضي.

الناس خائفون

قال نائب رئيس الوزراء الأيرلندي إن التهديد بالترحيل إلى رواندا يدفع المهاجرين إلى التوجه إلى أيرلندا بدلاً من المملكة المتحدة.

وقال مايكل مارتن إن السياسة تؤثر بالفعل على أيرلندا لأن الناس "خائفون" من البقاء في المملكة المتحدة. وقال رئيس الوزراء السابق لصحيفة ديلي تلغراف: "ربما هذا هو التأثير الذي تم تصميمه لإحداثه".

وقال متحدث إن سايمون هاريس، أحدث زعيم لأيرلندا، طلب من السيدة ماكنتي "تقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء لتعديل القانون الحالي فيما يتعلق بتعيين "دول ثالثة" آمنة والسماح بعودة طالبي الحماية الدولية غير المقبولين إلى المملكة المتحدة".

لقاء أيرلندي - بريطاني

وقالت السيدة ماكنتي إنها ستلتقي بوزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي في لندن يوم الاثنين. وقالت: "هناك العديد من الأسباب التي جعلتنا نشهد زيادة في الهجرة نحو أيرلندا". واضافت: "إن تركيزي كوزير للعدل هو التأكد من أن لدينا هيكل ونظام فعالين للهجرة".

وقال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن الناس الآن "قلقون" بشأن القدوم إلى المملكة المتحدة.

وقال لشبكة سكاي نيوز: "إذا جاء الناس إلى بلادنا بشكل غير قانوني، لكنهم يعلمون أنهم لن يتمكنوا من البقاء هنا، فمن غير المرجح أن يأتوا، ولهذا السبب فإن مخطط رواندا مهم للغاية".

وقال سوناك إن تعليقات الساسة الأيرلنديين تظهر أن "الهجرة غير الشرعية تمثل تحديا عالميا". واضاف: "لهذا السبب ترى العديد من الدول تتحدث عن إقامة شراكات مع بلدان ثالثة، وتبحث عن طرق جديدة لحل هذه المشكلة، وأعتقد أنها ستتبع ما قادته المملكة المتحدة".

