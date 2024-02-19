إيلاف من لندن: أدين طالب لجوء قاد زورقًا مطاطيًا تمزق أثناء عبور القناة الإنكليزية إلى ، مما أسفر عن مقتل 4 ركاب، بتهمة القتل غير العمد يوم الاثنين.

وكان إبراهيما باه، وهو من السنغال، الذي من الكتوقع أن يصدرر الحكم بحقه يوم الجمعة المقبل.على رأس قارب غير صالح للإبحار يحمل ما لا يقل عن 43 مهاجرًا من فرنسا إلى المملكة المتحدة في 14 كانون الأول (ديسمبر) 2022.

وقال ممثلو الادعاء إن الزورق القابل للنفخ، الذي لم يكن مزودًا بمعدات السلامة مثل المشاعل أو جهاز الراديو، لم يكن ينبغي أن يحمل أكثر من 20 شخصًا على متنه.

وغرق أربعة مهاجرين عندما غمرت المياه القارب بعد وقت قصير من مغادرته الساحل الفرنسي.

ثمن الرحلة

وبينما دفع معظم المهاجرين آلاف اليورو (الدولارات) للمهربين مقابل مكان على متن القارب، يعتقد ممثلو الادعاء أن باه لم يدفع ثمن رحلته لأنه كان يقود القارب.

وقال المدعي العام دنكان أتكينسون: "كان يعلم أن القارب كان مكتظًا ويفتقر إلى معدات السلامة، ومع دخول المياه إليه، أصبح غير صالح للإبحار على نحو متزايد".

وأضاف: "على الرغم من هذه المشاكل المتزايدة والواضحة، واصل المدعى عليه التوجه إلى مياه المملكة المتحدة".

ووجدت هيئة المحلفين في محكمة كانتربري أن باه مذنب بأربع تهم بالقتل غير العمد وتسهيل الدخول غير القانوني إلى المملكة المتحدة.

وكان باه قد ادعى أن المهربين العنيفين أجبروه على القيام بالرحلة مع ما لا يقل عن 43 مهاجراً آخر.

وصادف قارب صيد بريطاني القارب الغارق وحاول إنقاذ الركاب بمساعدة عمال الإنقاذ. وتم نقل 39 ناجيا إلى الشاطئ في ميناء دوفر بجنوب إنكلترا.

اولوية قصوى

وجعلت حكومة المحافظين البريطانية منع المهاجرين من القيام بمثل هذه الرحلات الخطيرة عبر القناة الإنكليزية أولوية قصوى. وقام أكثر من 29 ألف شخص بالعبور المحفوف بالمخاطر في عام 2023، بانخفاض عن 42 ألف شخص في العام السابق.

وقد أدخل المسؤولون قواعد أكثر صرامة تهدف إلى ردع طالبي اللجوء، بما في ذلك قانون مثير للجدل لإرسال بعض المهاجرين في رحلة ذهاب فقط إلى رواندا حيث ستتم معالجة طلبات اللجوء الخاصة بهم.

وتصف جماعات حقوق الإنسان الخطة بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتنفيذ، ولم يتم إرسال أحد إلى رواندا حتى الآن.

