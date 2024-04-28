إيلاف من لندن: يبشر دواء "أميكريتين" الجديد بآفاق واعدة لعلاج السمنة المفرطة، حيث تشير التجارب الأولية إلى نتائج مذهلة تتخطى ما حققه عقار "ويغوفي" الشهير. ومن المتوقع أن يصبح متوفراً في الأسواق خلال عقد من الزمن. وتشير التقارير إلى إن بعض من استخدموا "أميكريتين" أشادوا بالعقار باعتباره "معجزة".

نتائج خارقة بوقت قياسي

وتظهر الدراسات السريرية على عقار "أميكريتين" (Amycretin) الذي تنتجه شركة نوفو نورديسك المطورة لعقار "ويغوفي" (Wegovy) قدرته على مساعدة المرضى على فقدان ما يقارب 13.1 بالمئة من وزنهم خلال ثلاثة أشهر فقط، مقارنة بـ 1.1 بالمئة فقط من المجموعة التي تلقت دواءً وهميًا. وهذا أكثر من ضعف مقدار الوزن الذي فقده مشاركون تناولوا "ويغوفي" على مدى فترة زمنية مماثلة (ستة في المائة).

ويمكن لمستخدمي "ويغوفي" - وهو الاسم التجاري لعقار سيماجلوتايد - تحقيق انخفاض في الوزن بنسبة تصل إلى 15 في المائة خلال عام واحد. إلا أن دواء "أميكريتين" يتفوق على "ويغوفي" في هذا المجال، اذ يخفض الوزن خلال فترة زمنية اقصر، وبالتالي فإن مفعوله أسرع من الأدوية الأخرى المتاحة في الأسواق.

ويُشير نائب الرئيس التنفيذي للتطوير في نوفو نورديسك، مارتن هولست لانج، إلى أن أكثر من 80% من المشاركين في تجارب "أميكريتين" استمروا في تناول الدواء بعد 12 أسبوعًا، ما يدل على فعاليته على المدى الطويل.

أكثر سهولة

يُقدم "أميكريتين" أملًا جديدًا للمرضى الذين يعانون من السمنة المفرطة، حيث يُقدم حلولًا فعالة وسريعة وسهلة الاستخدام.

وقد لا يكون إنقاص الوزن بسرعة هو العامل الوحيد الذي يجعل من عقار "آميكريتين" مرغوباً، إذ سيتم تناوله على شكل أقراص يومية، على عكس "ويغوفي" الذي يتم عن طريق الحقن، مرة واحدة في الأسبوع.

آثار جانبية طفيفة

ويخضع عقار "أميكريتين" حالياً للتجارب. وتتوقع شركة نوفو نورديسك للأدوية أن تبدأ نتائج المرحلة الثانية من التجارب السريرية على العقار بالظهور في أوائل عام 2026، وتلفت إلى أن النتائج الأولية لهذه التجارب تظهر أن "أميكريتين" قد يكون أكثر فعالية من "ويغوفي" لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وتطمئن شركة "نوفو نورديسك" المنتجة للدواء المستخدمين المحتملين بخصوص سلامة "أميكريتين" وقابليته للتحمل، حيث كانت الآثار الجانبية المبلغ عنها مشابهة لتلك التي تُلاحظ مع أدوية GLP-1 الأخرى. ومع ذلك، يؤكد الباحث في جامعة تورنتو الكندية دانيال دروكر لـ New Scientist الحاجة إلى المزيد من البيانات، بالإضافة إلى مقارنة العقار مباشرة مع أدوية أخرى مماثلة.

متى سيتوفر الدواء؟

بالنسبة للموعد المحتمل لطرح الدواء في السوق، يتوقع لانج، أن يكون خلال السنوات القليلة المقبلة. ويوضح لانج "لا ألتزم أبدًا بالجداول الزمنية ولكنني أقول بثقة إنه يصبح متاحاً في الأسواق خلال هذا العقد".