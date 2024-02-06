بنغالور: يُعتبر الفول السوداني خيارًا غذائيًا ممتازًا للصحة العامة بفضل فوائده العديدة. يشير الدكتور ساهيلي بيسواس، أخصائي التغذية الرائد في مستشفيات كوفري ببنغالور، إلى أهمية هذه البقوليات المحملة بالمغذيات الأساسية والفوائد الصحية.

إدارة الوزن

الرغم من اعتقاد بعض الأشخاص بأن المكسرات تسبب زيادة الوزن، يثبت الفول السوداني العكس، فهو مصدر غني بالبروتين والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترات طويلة، إذ يساعد مزيج البروتين والألياف على تنظيم مستويات السكر في الدم، الأمر الذي يقلل من احتمالية تناول وجبات خفيفة وغير صحية بين الوجبات.

صحة القلب

يُعتبر الفول السوداني خيارًا صحيًا للقلب، حيث يحتوي على الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة التي تساهم - إلى جانب مركبات أخرى مثل "ريسفيراترول" - في تقليل مستويات الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية عن طريق تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

قوة المغذيات

بالإضافة إلى مساهمته في إدارة الوزن وصحة القلب، يتميز الفول السوداني باحتوائه على عناصر غذائية مثيرة للإعجاب. فهو مصدر غني لفيتامينات (ب)، بما في ذلك النياسين والفولات، والتي تعتبر ضرورية لاستقلاب الطاقة والوظيفة الخلوية الشاملة.

كما يشتمل على جرعة جيدة من المعادن مثل الفوسفور والزنك والمنغنيز، ما يساهم في صحة العظام ووظيفة المناعة وإنتاج الطاقة.

وبالرغم من أن دمج الفول السوداني في النظام الغذائي الخاص بك له فوائد صحية عديدة؛ إلّا انه من الضروري استهلاكه باعتدال واختيار الأصناف غير المملحة.

انتبه إلى أحجام الوجبات، فرغم أن الفول السوداني غني بالعناصر الغذائية، إلا أنه غني بالسعرات الحرارية أيضًا.

في المرة القادمة التي تتناول فيها وجبة خفيفة، فكر في تناول حفنة من الفول السوداني لتغذية جسمك ودعم صحتك.