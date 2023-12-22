إيلاف: حساء مريح في طقس بارد، خاصة مع قليل من عصير الليمون الطازج والخضراوات الطازجة.

المقادير:

½1 ملعقة كبيرة زيت كانولا

نصف كيلو من أفخاذ الدجاج الخالية من العظم والجلد، مقطعة إلى قطع بحجم 1 بوصة

ملح كوشير وفلفل أسود مطحون طازجًا حسب الرغبة

6 أكواب مرقة دجاج

1 بصلة حلوة متوسطة الحجم، مقطعة إلى مكعبات

3 حبات جزر متوسطة، مقشرة ومقطعة إلى شرائح

2 ضلع كرفس، مقطع إلى شرائح

3 فصوص ثوم، مفرومة

3 أغصان زعتر طازج

1 غصن روزماري طازج

1 ورقة غار

نصف كوب من معكرونة الأورزو غير المطبوخة

4 أكواب سبانخ صغيرة

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج

طريقة العمل:

سخني زيت الكانولا في مقلاة كبيرة على نار متوسطة.

يتبل الدجاج بالملح والفلفل حسب الرغبة.

يُضاف الدجاج إلى المقلاة ويُطهى حتى يصبح ذهبي اللون، لمدة 4-5 دقائق تقريبًا.

يوضع الدجاج في طباخ بطيء سعة 6 كيو تي.

يُضاف مرق الدجاج والبصل والجزر والكرفس والثوم والزعتر وإكليل الجبل وورق الغار. اضف الملح والفلفل للمذاق.

يغطى ويطهى على نار خفيفة لمدة 5-6 ساعات. يرفع الغطاء وتضاف معكرونة الأورزو.

يُغطى ويُطهى على نار عالية لمدة 30 دقيقة إضافية أو حتى ينضج.

تضاف السبانخ وتطهى حتى تذبل. يضاف عصير الليمون. والملح والفلفل للمذاق.

يقدم على الفور ساخنا.