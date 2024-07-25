إيلاف من لندن: دعت المملكة المتحدة الجديدة إلى خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش، ولمعالجة الأزمات العالمية وتحقيق النمو المستدام.

جاءت الدعوة على لسان وزير التنمية الدولية أنيليز دودز التي تشارك في في اجتماعات وزراء التنمية لمجموعة العشرين G20 في ريو ديجانيرو، حيث أعلنت المملكة المتحدة الانضمام إلى التحالف العالمي للرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا ضد الجوع والفقر.

وقالت الخارجية البريطانية إن الوزيرة دودز، أثارت في اجتماعاتها مع البرازيل وغيرها من شركاء الجنوب العالمي الرئيسيين، التحديات المشتركة والمصالح المشتركة، مثل معالجة الفقر العالمي وعدم الاستقرار وأزمة المناخ والطبيعة، وتسريع إصلاح النظام المالي العالمي وفتح التنمية الاقتصادية والنمو.

تصريح دودز

وقالت وزيرة التنمية الدولية والمرأة والمساواة، أنيليس دودز: تتمثل مهمة حكومة المملكة المتحدة الجديدة في خلق عالم خال من الفقر على كوكب صالح للعيش، ولمعالجة الأزمات العالمية وتحقيق النمو المستدام، يتعين علينا أن نعتمد على القوة التي تأتي من الشراكات المتساوية.

واضافت: نريد أن نبني علاقات مبنية على الاحترام الحقيقي، مثل التحالف العالمي في البرازيل ضد الجوع والفقر، مع تركيزه على العمل وتقاسم الحلول وتبادل الخبرات وإطلاق العنان للتمويل الذي تشتد الحاجة إليه.

إن الفقر وانعدام الفرص هما الدافعان وراء الضعف والنزاعات والهجرة غير المنضبطة، وهي حلقة مفرغة تولد المزيد من الفقر والجوع. لا يمكننا تغيير الماضي، ولكن يمكننا تغيير المستقبل، وهذا التغيير يبدأ الآن.

يعتمد التحالف العالمي ضد الجوع والفقر على نجاحات البرازيل المشهورة دولياً في معالجة الفقر وعدم المساواة من خلال دعم المزارع الأسرية، ومن خلال برامج مثل برنامج بولسا فاميليا، الذي يستخدم التحويلات النقدية لتحسين الوصول إلى الغذاء وصحة الأمهات والأطفال، والالتحاق بالمدارس، وقد استفاد منه أكثر من 55 مليون شخص في المجمل حتى الآن.