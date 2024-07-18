إيلاف من لندن: بدأت في قصر بلينهايم البريطاني، مسقط رأس ونستون تشرشل، في أوكسفوردشاير، اليوم الخميس، فعاليات اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية 2024.

ويجمع اجتماع الجماعة الأوروبية EPC حوالي 50 زعيمًا من جميع أنحاء أوروبا للتعاون في القضايا المهمة. ويهدف للسماح للدول الأوروبية بإحراز تقدم في المناقشات التي تؤثر على القارة ككل، وإجراء مناقشات ثنائية ومجموعات عمل أصغر لدول معينة.

وهذا هو الاجتماع الرابع لـ EPC منذ تأسيس المجموعة في أكتوبر 2022. وكانت الاجتماعات السابقة، التي استضافتها جمهورية التشيك ومولدوفا وإسبانيا، فعالة في توحيد أوروبا لدعم أوكرانيا، وصياغة التعاون في مجال أمن الطاقة ومعالجة التحدي المشترك المتمثل في الهجرة غير الشرعية.

تهديدات وتحديات

ورحب رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر، بالقادة من جميع أنحاء القارة، وقال إن التهديدات التي نواجهها اليوم تمثل تحديًا للأجيال القادمة. وأكد أن المملكة المتحدة تكون دائمًا أقوى عندما تعمل بالتعاون الوثيق مع الآخرين.

وستستغل حكومة المملكة المتحدة القمة لمناقشة التعاون الوثيق لمعالجة الهجرة غير الشرعية وزيادة التعاون الأمني مع نظرائها الأوروبيين للحفاظ على أمن بريطانيا.

ولأول مرة في اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية، حضر حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، مما يدل على أهمية الوحدة في الرد على قوس الصراع وعدم الاستقرار داخل حدود أوروبا وبالقرب منها، وهو ما يؤثر على مصالح المملكة المتحدة والقارة بالتساوي.

وقالت مصادر بريطانية إن رئيس الوزراء ستارمر يريد إعادة بناء العلاقات مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين، لذا قبل القمة، استضاف رئيس الوزراء رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون هاريس، في أول زيارة رسمية له إلى الداخل منذ أن أصبح رئيسًا للوزراء. كما سيقيم رئيس الوزراء مأدبة عشاء ثنائية مع الرئيس الفرنسي في قصر بلينهايم بعد القمة.

تصريح ستارمر

وقال رئيس الوزراء كير ستارمر: إن أوروبا تقف في طليعة بعض التحديات الكبرى في عصرنا. لا تزال الحرب الوحشية التي تشنها روسيا تتردد أصداؤها في جميع أنحاء قارتنا، في حين تقوم عصابات التهريب الدنيئة بتهريب الأبرياء في رحلات محفوفة بالمخاطر تنتهي في كثير من الأحيان بمأساة.

واضاف: ولا يمكننا أن نكون متفرجين في هذا الفصل من التاريخ. ويتعين علينا أن نفعل المزيد وأن نذهب إلى أبعد من ذلك، ليس فقط من أجل الأوكرانيين الشجعان على الخطوط الأمامية، أو أولئك الذين يتم تهريبهم من بلد إلى بلد، ولكن لكي تنظر أجيال المستقبل إلى الوراء بكل فخر لما حققته قارتنا معًا.

وتابع السير كير قائلا: لقد قلت إنني سأغير الطريقة التي تتعامل بها المملكة المتحدة مع شركائنا الأوروبيين، والعمل بشكل تعاوني لدفع التقدم نحو الأمام بشأن تحديات الأجيال هذه، ويبدأ هذا العمل في اجتماع المجموعة السياسية الأوروبية.

ويأتي اجتماع المجلس الأوروبي في وقت حيوي بالنسبة لأوكرانيا، حيث تشتد حدة العدوان الروسي خلال فصل الصيف. وقد كان رئيس الوزراء واضحا في أن دعم المملكة المتحدة لأوكرانيا صارم، وسوف يستخدم الاجتماع كمنصة للضغط من أجل استمرار الدعم العسكري والمالي الدولي لأوكرانيا، قبل ما يتوقع أن يكون شتاء صعبا.

جلسات موائد مستديرة

وستكون هناك جلسة عامة افتتاحية، تليها ثلاث موائد مستديرة حول الهجرة، والطاقة والاتصال، والدفاع عن الديمقراطية وتأمينها، قبل أن تنتهي بجلسة عامة ختامية.

وتقع الاستدامة في قلب التخطيط للقمة، حيث يتم تقديم 80% من الفواكه والخضروات للوفود القادمة من حدائق بلينهايم. من خلال عرض أفضل ما في بريطانيا في بلينهايم، سيستمتع الحاضرون في القمة بالفراولة والكريمة في أوكسفوردشاير، إلى جانب أكثر من 800 كعكة يتم تقديمها خلال شاي بعد الظهر.

وفي الأخير، يشار إلى أنه كان تم تحويل قصر بلينهايم، الذي استخدمه جهاز الاستخبارات الداخلي البريطاني MI5 من عام 1940 إلى عام 1945 بعد أن تضرر مقره الرئيسي في الغارة خلال الحرب العالمية الثانية، لاستيعاب أكثر من 450 مندوبًا.