إيلاف من لندن: وقعت بريطانيا وألمانيا إعلانا دفاعيا مشتركا يوم الأربعاء وتعهدتا بالعمل بشكل أوثق لتعزيز صناعاتهما الدفاعية وتعزيز الأمن الأوروبي ودعم أوكرانيا في معركتها لطرد القوات الروسية.

ووقع الإعلان وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هيلي الاتفاق في برلين حيث أعلن عن الاتفاق مع نظيره الألماني بوريس بيستوريوس في مؤتمر صحفي مشترك.

وتأتي زيارة هيلي في إطار جولة اوروبية تستغرق يومين تشمل فرنسا وبولندا وإستونيا حيث يوضح التزام حكومة حزب العمال الجديدة بتعميق العلاقات الدفاعية مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي.

محادثات باريس

واجرى وزير الدفاع البريطاني محادثات في باريس أمس الثلاثاء، وسيتوجه وزير الدفاع أيضا إلى بولندا وإستونيا حيث سيلتقي بالقوات البريطانية المشاركة في عمليات حلف شمال الأطلسي على الحدود مع روسيا.

وقال هيلي في بيان "هذه الزيارات تبعث برسالة واضحة مفادها أن الأمن الأوروبي سيكون الأولوية الخارجية والدفاعية الأولى لهذه الحكومة".

واضاف: "إن إعلاننا الدفاعي الجديد بين المملكة المتحدة وألمانيا سيطلق علاقة دفاعية عميقة وجديدة، مبنية على القيم المشتركة لبلدينا."

وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن البلدين سيعملان معًا أيضًا لمواجهة التحديات الأمنية مثل المجال السيبراني.

تعزيز التحالف

وكان رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر إنه يريد من بريطانيا تعزيز التعاون مع الحلفاء الأوروبيين في مجال الدفاع والأمن لدعم أوكرانيا بشكل أفضل، وهي رسالة كررها في اجتماع للجماعة السياسية الأوروبية الأسبوع الماضي.

واقترح ستارمر أيضًا فكرة اتفاقية أمنية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، تغطي مجموعة من المجالات مثل الطاقة وسلاسل التوريد والأوبئة والهجرة.

وقال إن حزب العمال جعل التعاون الوثيق في مجال الدفاع مع الحلفاء الأوروبيين جزءًا أساسيًا من نهج سياسته الخارجية.

