إيلاف من لندن: حذرت المملكة المتحدة من أن "أسطول الظل" الروسي يظل يشكل تهديدًا لدول اوروبا وغيرها من الدول التي تعتمد على بحار العالم ومحيطاته.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء البريطاني ووزارة الخارجية، على هامش الاجتماع الرابع للجماعة السياسية الأوروبية، إننا نجتمع اليوم عازمين على معالجة المخاطر التي يشكلها "أسطول الظل" على البيئة والسلامة والأمن البحريين في أوروبا وخارجها، وسلامة التجارة الدولية المنقولة بحرا، واحترام القانون البحري الدولي.

ويشكل "أسطول الظل" الروسي تهديدًا لدولنا وغيرها من الدول التي تعتمد على بحار العالم ومحيطاته. العديد من السفن في "أسطول الظل" هذا غير مؤمن عليها وسيئة الصيانة. ويشارك العديد منهم في أنشطة تنتهك المعايير واللوائح الأساسية للسلامة والبيئة.

عمليات غير قانونية

ويضم "أسطول الظل" السفن المشاركة في عمليات غير قانونية لأغراض التحايل على العقوبات، أو التهرب من الامتثال للوائح السلامة أو البيئة، أو تجنب تكاليف التأمين أو الانخراط في أنشطة غير قانونية أخرى.

وقال البيان: نحن نؤيد بقوة قرار المنظمة البحرية الدولية A.1192(33)، الذي حث الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية وجميع أصحاب المصلحة المعنيين على منع العمليات غير القانونية في القطاع البحري من قبل "أسطول الظل".

وتابع: ونحن نرحب بالخطوات التي اتخذتها الدول الساحلية بالفعل وما زالت تتخذها، ولا سيما التدابير الصارمة التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي. ومن الأهمية بمكان ضمان الامتثال الكامل لجميع قواعد السلامة والمسؤولية والبيئة في جميع أنحاء الاقتصاد البحري.

ودعا البيان دول العالم إلى ضمان التزام السفن التي ترفع علمها بأعلى متطلبات السلامة ومنع التلوث وأفضل الممارسات الممكنة، بما في ذلك تلك الواردة في اتفاقيات وقرارات المنظمة البحرية الدولية ذات الصلة.

اتفاقيات السلامة

كما دعا دول الميناء إلى ضمان إنفاذ اتفاقيات السلامة والمسؤولية على هذه السفن، بما في ذلك تلك المتعلقة بعمليات النقل من سفينة إلى أخرى وشرط وجود شهادات تأمين حكومية صالحة على متن السفينة.

وحث البيان البريطاني أصحاب السفن ومشغليها، وصناعة التأمين البحري، ووسطاء السفن وغيرهم من أصحاب المصلحة البحريين المعنيين على الالتزام بالتزاماتهم ذات الصلة، ودعم منع أنشطة "أسطول الظل" واكتشافها والإبلاغ عنها.

كما دعا إلى تشجيع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية على إبقاء المخاطر التي يشكلها "أسطول الظل" قيد المراجعة الدقيقة واتخاذ المزيد من الإجراءات الجماعية في المنظمة البحرية الدولية لمعالجة تلك المخاطر.

تبادل المعلومات

وقال البيان: لقد اتفقنا على تبادل المعلومات حول ممارسات وعمليات "أسطول الظل"، لتنسيق استجاباتنا للمخاطر التي تشكلها سفنه وميسريه، والعمل مع القطاع الخاص وأصحاب المصلحة البحريين الآخرين لمعالجة التهديد. لقد طلبنا من مسؤولينا وخبرائنا المعنيين أن يجتمعوا معًا، كمجموعة وفي صيغ إقليمية، من أجل اتخاذ تدابير ملموسة لتحقيق هذه الغايات بأقصى قدر من الإلحاح.

واشار البيان البريطاني إلى إنه الموافقة تمت على هذه "الدعوة إلى العمل" من قبل الدول الأوروبية المشاركة في المجموعة السياسية.

واختتمت أمس الخميس بدأت في قصر بلينهايم البريطاني، مسقط رأس ونستون تشرشل، في أوكسفوردشاير، التي عقدت ليوم واحد فعاليات اجتماع الجماعة السياسية الأوروبية 2024.

وجمع اجتماع الجماعة الأوروبية EPC حوالي 50 زعيمًا من جميع أنحاء أوروبا للتعاون في القضايا المهمة. ويهدف الاجتماع للسماح للدول الأوروبية بإحراز تقدم في المناقشات التي تؤثر على القارة ككل، وإجراء مناقشات ثنائية ومجموعات عمل أصغر لدول معينة. وهذا هو الاجتماع الرابع لـ EPC منذ تأسيس المجموعة في أكتوبر 2022.