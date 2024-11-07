إيلاف من لندن: الموزاريلا أم الشيدر؟ مذاقاً لا يمكن المقارنة بينهما فالأمر يعود لذائقة كل شخص، ولكن من ناحية القيمة الغذائية والفوائد الصحية، وكذلك فيما يتعلق بالأصل والجنسية، فالأمر يستحق التوقف للمقارنة بين الموزاريلا "الإيطالية" والشيدر "البريطانية".

جبن الموزاريلا إيطالي بالطبع، ويتم تحضيره من حليب البقر أو حليب الجاموس، ويأخذ الأسماء التالية..موزاريلا فيور دي لاتيه أو موزاريلا: حليب البقر، وموزاريلا دي بوفالا كامبانا :حليب الجاموس الإيطالي .

وقد ذكر المصطلح لأول مرة في عام 1570، واستشهد به في كتاب طبخ من تأليف بارتولوميو سكابي ، حيث جاء فيه "كريمة الحليب والزبدة الطازجة وجبن الريكوتا والموزاريلا الطازجة والحليب".

تاريخ الشيدر.. المذاق الملكي

أما الشيدر، فهو أكثر أنواع الجبن شعبية وتاريخاً في المملكة المتحدة، ويعود تاريخه إلى القرن الثاني عشر، في مجتمع في مقاطعة سومرست بإنكلترا. واسمها مشتق من قرية شيدر، وهي بلدة صغيرة بها وديان وكهوف كان المزارعون يستخدمونها للحفاظ على برودة الحليب في الأيام الحارة.

والأسطورة وراء ولادة الجبن الشيدر هي أن إحدى بائعات الألبان نسيت دلوا من الحليب في أحد الكهوف. وعندما عادت، اكتشفت أن الحليب قد تجمد وتحول إلى اللون الذهبي الرائع الذي نعرفه ونحبه اليوم.

وفيما بعد اشترى الملك هنري الثاني 10240 رطلاً من الجبن الشيدر في عام 1170، وأعلن أنه أفضل جبن في إنكلترا، وطبق ابنه الملك جون تقليدا بشراء الجبن الشيدر للمآدب الملكية.

الشيدر يمثل 51% من سوق الجبن السنوي في البلاد، والذي يبلغ 1.9 مليار جنيه إسترليني.

الطعم.. ما الفارق بينهما؟

إذا كنا نتحدث عن الطعم فقط، فمن الواضح أن جبن الشيدر متفوق، فهو يتمتع بنكهة أقوى وأكثر جرأة وله مذاق أقوى بشكل أساسي، ولكن إذا كنا نتحدث عن النكهة وما يضيفه إلى الطبق، فهذه مسألة أخرى. إن قوام جبن الموزاريلا هو ما يجعله مذهلاً ولذيذًا للغاية عند تناوله.

الشيدر مقابل الموزاريلا: الاختلافات الغذائية

يُعد الجبن الشيدر والجبن الموزاريلا من أكثر أنواع الجبن شهرة في العالم. وكلاهما لذيذ ويضفيان لمسة خاصة على العديد من الأطباق. ولكن هل تساءلت يوما عن كيفية مقارنتهما من الناحية الغذائية؟ ستوضح هذه المقالة الاختلافات الغذائية بين جبن الشيدر والجبن الموزاريلا، مما يساعدك على اتخاذ خيار أكثر استنارة لنظامك الغذائي.

يحتوي جبن الشيدر عادة على سعرات حرارية ودهون أكثر من جبن الموزاريلا، مما يجعله خيارا أكثر ثراء، ويحتوي كلا النوعين من الجبن على نسبة عالية من البروتين، إلا أن الجبن الشيدر يتميز بمحتوى أعلى قليلاً من البروتين.

تحتوي جبنة الموزاريلا بشكل عام على كمية أقل من الصوديوم، مما قد يكون خيارًا أفضل لأولئك الذين يراقبون تناولهم للملح، فيما يحتوي جبن الشيدر على المزيد من الفيتامينات مثل الثيامين وحمض الفوليك، ويحتوي جبن الموزاريلا على المزيد من النياسين.

وبشكل عام يقدم كلا النوعين من الجبن فوائد صحية فريدة، لذا فإن الاختيار الأفضل يعتمد على احتياجاتك وأهدافك الغذائية.

تأثير الشيدر والموزاريلا على نسبة السكر في الدم

من غير المرجح أن يؤدي كلا الخيارين إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، والفرق بين الاثنين ضئيل أيضا، على الرغم من أن الفرق في السعرات الحرارية كبير، حيث يحتوي جبن الشيدر على سعرات حرارية أكثر بكثير من جبن الموزاريلا.

السعرات الحرارية

عندما يتعلق الأمر بمحتوى السعرات الحرارية، فإن الجبن الشيدر يحتوي عمومًا على سعرات حرارية أكثر من الموزاريلا. ففي كوب واحد من الجبن الشيدر المبشور، ستحصل على 456 سعرة حرارية. أما نفس الحصة من الموزاريلا فإنها تحتوي على حوالي 336 سعرة حرارية.

محتوى الدهون

يحتوي جبن الشيدر وجبن الموزاريلا على مستويات مختلفة من الدهون. يحتوي جبن الشيدر على نسبة أعلى من الدهون، وهي الدهون المشبعة، وهو أقل فائدة لصحة القلب مقارنة بالدهون الموجودة في جبن الموزاريلا. حيث يحتوي جبن الموزاريلا على كمية أقل من الدهون المشبعة، مما يجعله خيارًا أفضل قليلاً لأولئك الذين يراقبون صحة قلبهم.

جودة وكمية البروتين

عندما يتعلق الأمر بالبروتين، فإن كلاهما يحتويان على كمية كبيرة من البروتين، يحتوي جبن الشيدر عموما على كمية بروتين أكبر قليلًا مقارنة بجبن الموزاريلا.

وهذا يجعل الشيدر خيارا رائعا إذا كنت تبحث عن زيادة تناولك للبروتين. ومع ذلك، فإن جبن الموزاريلا ليس بعيدًا عن ذلك، ولا يزال يوفر كمية جيدة من البروتين.

الفيتامينات والمعادن

يُعرف جبن الشيدر بمحتواه العالي من فيتامين أ، وهو ضروري لصحة البصر والجهاز المناعي من ناحية أخرى، يوفر جبن الموزاريلا المزيد من فيتامين ب 12، وهو أمر ضروري لوظائف الأعصاب وإنتاج خلايا الدم الحمراء.

عندما يتعلق الأمر بالمعادن، فإن كلا النوعين يتمتعان بنقاط قوة، يحتوي الجبن الشيدر على نسبة أعلى من الكالسيوم، حيث توفر حصة 1 أونصة حوالي 200 ملجم، وهو ما يقرب من ثلث احتياجاتك اليومية من الكالسيوم. وهذا يجعله خيارا رائعا لصحة العظام.

ومع ذلك، يحتوي جبن الموزاريلا على كمية أعلى من اليود، وهو أمر مهم لوظيفة الغدة الدرقية.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تعتبر الأحماض الدهنية أوميغا 3 ضرورية لصحتنا، فهي تساعد في تقليل الالتهابات، ودعم صحة القلب، وتحسين وظائف المخ. إن تضمين الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية أوميغا 3 في نظامك الغذائي يمكن أن يكون له فوائد عديدة.

يحتوي جبن الشيدر على مجموعة متنوعة من أحماض أوميجا 3 الدهنية. ويحتوي على نسبة أعلى من حمض الدوكوسابنتاينويك (DPA) مقارنة بجبن الموزاريلا، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي جبن الشيدر على كمية مناسبة من حمض ألفا لينولينيك (ALA)، وهو مفيد لصحة القلب.

يحتوي جبن الموزاريلا على أحماض أوميغا 3 الدهنية، ولكن بكميات مختلفة مقارنة بالجبن الشيدر. فهو يحتوي على كمية أكبر من حمض ألفا لينولينيك (ALA) مقارنة بالجبن الشيدر. ومع ذلك، فهو يفتقر إلى حمض الدوكوساهيكسانويك (DPA) وغيره من أحماض أوميغا 3 الدهنية الموجودة في الجبن الشيدر.

اختيار المناسب لنظامك الغذائي

عند الاختيار بين جبن الشيدر وجبن الموزاريلا، فكر في أهدافك الغذائية. إذا كنت تهدف إلى تقليل السعرات الحرارية والدهون، فقد يكون جبن الموزاريلا هو الخيار الأفضل، من ناحية أخرى، إذا كنت بحاجة إلى المزيد من البروتين وفيتامين ك2، فقد يكون جبن الشيدر هو الخيار الأفضل.

النكهة والاستخدامات المطبخية

يتميز الشيدر والموزاريلا بنكهتين مميزتين تجعلهما فريدين من نوعهما. فالجبن الموزاريلا بنكهته الحليبية الخفيفة وقوامه المطاطي، مثالي للأطباق التي تريد أن يمتزج فيها الجبن دون أن يطغى على المكونات الأخرى. ومن ناحية أخرى، يتمتع الجبن الشيدر بطعم أكثر حدة ونكهة قوية وقوام أكثر تماسكًا، مما يجعله مكونًا بارزًا في العديد من الوصفات.

أفضل الأطباق لكل جبن

الموزاريلا : مثالية للأطباق الإيطاليةمثل البيتزا واللازانيا وسلطة الكابريزي. إن قابليتها العالية للذوبان تجعلها مفضلة لأي ابتكار ذائب.

الجبن الشيدر : مثالي للماك وسندويشات الجبن المشوي والطواجن. نكهته القوية تضيف لمسة مميزة لأي طبق.

نصائح مهمة للطبخ

عند الطهي باستخدام الموزاريلا، من الأفضل استخدامها طازجة للحصول على أفضل قابلية للذوبان، بالنسبة للتشيدر، حاول استخدام الأنواع القديمة للحصول على نكهة أكثر كثافة، تذكر أن استبدال أحدهما بالآخر يمكن أن يغير بشكل كبير طعم وملمس الطبق.

ما هي خلاصة المقارنة؟

في النهاية، يتمتع كل من جبن الشيدر وجبن الموزاريلا بفوائد غذائية فريدة. فالجبن الشيدر أغنى بفيتامينات معينة وأحماض أوميجا 3 الدهنية، في حين أن جبن الموزاريلا يحتوي على سعرات حرارية ودهون أقل.

ويجب أن يعتمد اختيارك بين الاثنين على احتياجاتك الغذائية الشخصية وأهدافك الصحية. وسواء كنت تفضل الطعم الحاد لجبن الشيدر أو النكهة الأكثر اعتدالاً لجبن الموزاريلا، فيمكن الاستمتاع بكليهما كجزء من نظام غذائي متوازن. وتذكر أن الاعتدال هو المفتاح لتحقيق أقصى استفادة من مزاياهما الغذائية.

أيهما أكثر صحة بشكل عام؟

يعتمد الخيار الأكثر صحة على احتياجاتك الغذائية وأهدافك، للحصول على خيار أقل سعرات حرارية ودهونًا، اختر جبن الموزاريلا، وللحصول على نسبة بروتين أعلى جبن الشيدر أفضل.