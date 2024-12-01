إيلاف من سول (كوريا الجنوبية): أصبح بإمكان عشاق القهوة المزج بين الكافيين والإدرينالين، خلال استمتاعهم بمناظر قرية جبلية هادئة في كوريا الشمالية من مقهى ستاربكس الجديد في مرصد حدودي كوري جنوبي.

التجربة تحمل أعلى درجات الإثارة، وهي فكرة وصفتها الصحافة العالمية بـ"العبقرية" من ستاربكس، استعلالاً لإثارة التوتر السياسي والحدودي بين الكوريتين، خاصة أن الصورة الذهنية عن كوريا الشمالية وقيادتها السياسية لا تخرج عن دائرة "البلد الأكثر انعزالاً"، والقيادة السياسية الأكثر إثارة للفضول.

يتعين على الزبائن اجتياز نقطة تفتيش عسكرية قبل الدخول إلى المرصد في منتزه أيجيبونج بيس البيئي في كوريا الجنوبية، وهو المكان الذي يبعد أقل من ميل واحد عن الأراضي الكورية الشمالية ويطل على جبل سونغاكسان في كوريا الشمالية وقرية قريبة في مقاطعة كايبونج.

تطل الطاولات والنوافذ في مقهى ستاربكس على كوريا الشمالية، حيث حضر حوالي 40 شخصًا، بعضهم أجانب، حفل الافتتاح يوم الجمعة.

الحدود تتحول إلى وجهة سياحية

وقالت مدينة جيمبو في كوريا الجنوبية إن استضافة ستاربكس كان جزءًا من الجهود الرامية إلى تطوير مرافقها الحدودية كوجهة سياحية، وأضافت أن المتجر يرمز إلى "الأمن القوي في شبه الجزيرة الكورية من خلال وجود هذه العلامة التجارية الرأسمالية الشهيرة".

المرصد هو المرفق الرئيسي في حديقة إيجيبونج، التي بُنيت على تلة كانت موقعًا لمعركة شرسة خلال الحرب الكورية في الفترة من 1950 إلى 1953. تضم الحديقة أيضًا حدائق وقاعات معارض ومؤتمرات ونصب تذكاري للحرب مخصص لجنود البحرية الذين سقطوا.

التوتر يتحول إلى مصدر للدخل السياحي!

تحاول مدينة جيمبو وغيرها من المدن الحدودية في كوريا الجنوبية مثل باجو تطوير مواقعها الحدودية كأصول سياحية، حتى مع تزايد التوترات بين الكوريتين المنقسمتين بسبب الحرب.

ويحاول زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون زيادة الضغوط على كوريا الجنوبية ويهدد بمهاجمة منافسته بالأسلحة النووية إذا استفزته. كما انخرطت كوريا الشمالية في حرب نفسية وإلكترونية ضد كوريا الجنوبية، مثل إطلاق بالونات محملة بالقمامة إلى الجنوب وتعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس) من المناطق الحدودية بالقرب من أكبر مطار في الجنوب.

ويعتقد أن مقاطعة كايبونج هي أحد المواقع المحتملة التي أطلقت منها كوريا الشمالية آلاف البالونات على مدى عدة أشهر.

وقالت القوات المسلحة في كوريا الجنوبية، الجمعة، إن كوريا الشمالية أطلقت عشرات البالونات الإضافية خلال الليل، وإن بعض القمامة والمنشورات هبطت حول العاصمة سيول ومقاطعة جيونج جي القريبة.