إيلاف من واشنطن: أعلنت شركة "فريتو لاي" الأميركية عن سحب عدد محدود من أكياس رقائق البطاطس الكلاسيكية من "ليز"، بحجم 13 أونصة، بسبب خطر قد "يهدد الحياة".

وجاء ذلك بعد أن أشارت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إلى خطر تعرض بعض المستهلكين لـ"رد فعل تحسسي يهدد حياتهم" بسبب مادة مسببة للحساسية غير معلنة، بحسب شبكة RT الروسية نقلاً عن "سي بي إس نيوز cbsnews" الأميركية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأميركية إنها تلقت تنبيها من أحد المستهلكين بأن المنتج قد يحتوي على حليب غير معلن، إذ تم توزيع أكياس الرقائق المتأثرة بالسحب على بعض متاجر التجزئة وموزعي التجارة الإلكترونية في ولاية أوريغون وواشنطن، وكانت متاحة للبيع اعتبارا من 3 نوفمبر 2024.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في إشعار السحب: "إن أولئك الذين يعانون من حساسية أو حساسية شديدة للحليب معرضون لخطر حدوث رد فعل تحسسي خطير أو مهدد للحياة إذا تناولوا المنتج المسترجع".

ولم يتم الإبلاغ عن أي ردود فعل تحسسية مرتبطة بالسحب، وفقا للإشعار.

بالإضافة إلى ذلك، لا تتأثر أي منتجات أو نكهات أو أحجام أو عبوات متنوعة أخرى من "ليز".

وتشمل الرقائق المسترجعة رقائق البطاطس الكلاسيكية من "ليز"، بحجم 13 أونصة مرنة. (368.5 غراما) أكياس تحمل رمز UPC 28400 31041 وتاريخ "ضمان طازج" 11 فبراير 2025 وواحد من رمزي التصنيع: 6462307xx أو 6463307xx.

ونصحت الإرشادات العامة من إدارة الغذاء والدواء المستهلكين الذين اشتروا أي طعام تم سحبه بالتخلص من المنتج أو إعادته إلى بائع التجزئة لاسترداد المبلغ بالكامل.



