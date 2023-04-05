قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر

إضغط هنا للإشتراك



اليوم، ينتصف شهر رمضان المبارك، فنستهل نصفه الثاني بوصفة سهلة ويرغب في تناولها كل أفراد العائلة. إنها قوارب البطاطس المحمرة باللحم المفروم، وبجانبها طبق من السلطة اليونانية الملونة، والتي يميزها جبن فيتا بنكهته الغنية.

أما التحلية فهي كعكة السميد الخفيفة المغطاة بجوز الهند المبشور.

قوارب البطاطس باللحم

المكونات والمقادير

5 حبات من البطاطس بنفس الحجم

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

ملح بحسب الرغبة

ملعقة صغيرة من البهار الحلو

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

كوب من جبنة موزاريلا المبشورة

3 أكواب من عصير الطماطم

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم

ملعقة طعام من مسحوق الدجاج

ملعقة صغيرة من السبع بهارات

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

2-3 فصوص ثوم مهروس

زيت نباتي كاف لدهن البطاطس

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملعقة صغيرة من الخل

نصف ملعقة صغيرة من السكر

بقدونس مفروم للزينة

طريقة التحضير

نقشر البطاطس ونقطع كل حبة بالنصف طوليا ونفرغ اللب

بفرشاة ندهن حبات البطاطس جيدا في كل الاتجاهات ونشويها في فرن محمى مسبقا حتى تكتسي لونا ذهبيا جميلا

يمكن قليها بالزيت الوفير بحسب الرغبة

في قدر على النار، نذوب الزبدة ونقلب بها البصل حتى يذبل

نتبل اللحم بالملح والبهارات ونقلب حتى ينضج اللحم فنرفعه من القدر

في نفس القدر، نشوّح الثوم بملعقة من الزيت ثم نضع عصير الطماطم ومعجون الطماطم والخل والسكر ومسحوق الدجاج والسبع بهارات والفلفل الأسود

نترك الصلصة لتتكثف

في وعاء زجاجي، نضع صلصة الطماطم ونرصف فوقها قوارب البطاطس بعد حشوها بخليط اللحم

نوزع الجبنة على حبات البطاطس

نغطي الوعاء الزجاجي بورق القصدير وندخله في فرن محمى نصف ساعة أو حتى تنضج قوارب البطاطس

نزينها بالبقدونس ونقدمها ساخنة



السلطة اليونانية

المكونات والمقادير

كوب من الطماطم المقطعة مكعبات

كوب من الخيار المقطع مكعبات

بصلة بيضاء مقطعة مكعبات صغيرة

كوب من أوراق الخس المفروم

نصف كوب من جبنة فيتا مقطعة مكعبات

زيتون أسود منزوع النواة بحسب الرغبة

عصير ليمونة

ملعقة كبيرة من الخل

ربع ملعقة من الزعتر المجفف

4 ملاعق طعام من زيت الزيتون

طريقة التحضير

نضع جميع المكونات في طبق التقديم باستثاء الجبنة والزيتون

في وعاء صغير عميق، نخلط الزيت والخل والليمون والملح والزعتر

نصب هذا المزيج فوق الخضار ونضيف مكعبات الجبنة وشرائح الزيتون



كعكة جوز الهند الخفيفة

المكونات والمقادير

كوب من السكر

بيضتان

كوب من جوز الهند المبشور

كوب من الحليب السائل

كوب من السميد الخشن

ملعقة صغيرة من الفانيليا

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الخبز (بايكنيغ باودر)

ملعقتا طعام من الطحينة

طحينة كافية لدهن صينية الخبز

جوز الهند للزينة

كوب ونصف من القطر

طريقة التحضير