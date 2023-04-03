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في اليوم الحادي عشر من الشهر الفضيل، المائدة ملونة، وفيها مزيج شرقي غربي: محاشي الأرضي شوكي والجزر والبطاطس باللحم المفروم، وسلطة الجرجير والليمون الهندي الزهري والجوز، وحلى التيراميسو الإيطالي.

أرضي شوكي وجزر وبطاطس وكوسا محشية باللحم المفروم مع الأرز الابيض

المكونات والمقادير

10 حبات من قواعد الأرضي شوكي مقشرة ومسلوقة

5 جزرات مقشرة ومفرغة

6 حبات متوسطة من البطاطا مقشرة ومنقورة

5 حبات من الكوسا

كيلوغرام من لحم العجل المفروم

بصلة كبيرة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة

ربع كوب من الصنوبر المحمص

مكعبان من مرق الدجاج

ملعقة طعام من معجون الطماطم

عصير ليمون حامض

زبدة

كوب ونصف من الماء

زيت نباتي

قرفة

بهار حلو

فلفل اسود

ملح

طريقة التحضير

في مقلاة عميقة، نقلي بالزيت النباتي حبات البطاطا المقورة ثم الكوسا ثم الجزر ثم الأرضي شوكي ونتركها جانبًا على مناديل خاصة لتجفيف الزيت

في قدر، نغلي الماء ونضع الأرضي شوكي لسلقه مع ملعقة من عصير الليمون 10 دقائق، ونضيف الجزر ونترك الكل 3 دقائق

نحضر الحشوة بوضع مقدار ربع فنجان صغير من الزيت النباتي نقلي فيه البصل حتى يذبل، ثم نضيف اللحم المفروم

نقلب الخليط جيدًا ونضيف ربع ملعقة صغيرة من البهار الحلو وملعقة طعام من الملح، ثم نضيف الصنوبر

نحشو حبات البطاطا والجزر والكوسا، ونرصف حبات الأرضي شوكي في صينية الفرن او في طبق بيركس ونحشوها باللحم، ونضغط بالاصابع على كل حبة محشوة

نضع البطاطس والجزر والكوسا المحشوة في الصينية نفسها

نأحذ من ماء سلق الأرضي شوكي مقدار كوب ونصف نذيب فيه مكعبات الدجاج على النار

نضيف ملعقة معجون الطماطم وملعقة طعام من الزبدة وربع ملعقة من الفلفل الأسود وملعقة طعام من عصير الليمون

نغلي المكونات قليلًا لتتكون لدينا صلصة

نصب مقدار ملعقة طعام من هذه الصلصة في كل حبة أرضي شوكي، والباقي في الصينية

نضع الصينية في فرن محمى مسبقًا نصف ساعة حتى تأحذ حبات البطاطس والجزر والارضي شوكي لونًا اشقر شهيًا

يقدم هذا الطبق إلى جانب الأرز الأبيض المفلفل

سلطة الجرجير والغريب فروت الزهري

المكونات والمقادير

حزمتان من الجرجير

حبة من الغريب فروت الزهري

عصير ليمونتين

ملعقة طعام من خردل ديجون

ملعقة طعام نت الخل الأبيض

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

4 ملاعق طعام من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

جوز للزينة

طريقة التحضير

نغسل أوراق الجرجير ونجففها على ورق تنشيف

نستخرج من الغريب فروت اللب ونقطعه قطعاً كبيرة

في وعاء آخر، نخلط الزيت وعصير الليمون والخردل والخل والثوم والملح لتتكون لدينا صلصة متجانسة

في طبق التقديم، نوزع أوراق الجرجير وفوقها حبات الغريب فروت وحبات الجوز ونضيف فوقها الصلصة



حلى التيراميسو الإيطالي

المكونات والمقادير

عبوة من بيسكويت "ليديز فينغر"

كوب من الماء الفاتر

٣ ملاعق كبيرة من القهوة السريعة التحضير

ملعقة كبيرة من السكر

نص كيلوغرام من جبنة ماسكاربوني

كوب من كريمة الخفق

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

علبة من القشدة

مسحوق الكاكاو

طريقة التحضير