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في تاسع يوم من رمضان، نعود إلى أحد ركائز الوليمة الرمضانية: الباذنجان. ولا عجب أن أطلقوا على هذا الطبق اسم شيخ المحشي، لأنه الباذنجان هو شيخ المحاشي كلها. إلا أن هذا الطبق ليس عاديًا. ففيه مزيج غني جدًا من النكهات.

بجانبه اليوم، يقدم "شيف إيلاف" سلطة الرجلة والطماطم الكرزية، وأخيرًا حلوة مفروكة الفستق الخلبي.

شيخ المحشي

المكونات والمقادير

كيلوغرام من الباذنجان الصغير

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم

بصلة متوسطة الجحم مقطعة مكعبات صغيرة جدا

ربع كوب من الصنوبر المحمص

ملح

بهار حلو

بهار اسود

قرفة

كوب من الماء الدافئ

مكعبان من مرق الدجاج

حبتا طماطم مقشرة ومفرومة مكعبات صغيرة

ملعقة طعام من معجون الطماطم

زيت لقلي الباذنجان

طريقة التحضير

نقشر الباذنجان بخطوط طولية ونفتح شقا طوليا في كل حبة

نقلي حبات الباذنجان حتى تحمر قليلا ثم نضعها على مناديل ورقية لتتصفى من الزيت

في قدر، نقلي البصل حتى يذبل ثم نضيف اليه اللحم المفروم والملح بحسب الرغبة وربع ملعقة من القرفة وربع ملعقة من البهار الحلو وربع ملعقة من البهار الاسود

عندما ينضج اللحم نضيف الصنوبر المحمص

في قدر اخرى، نجهز الصلصة، فنضع الطماطم المقطعة ونصيف اليها كوب من الماء المذوب فيه ملعقة من معجون الطماطم ونصف ملعقة من البهار الاسود ومكعبات مرق الدجاج والملح بحسب الرغبة

نضيف نصف ملعقة صغيرة من الزبدة

نترك المزيج يغلي جيدا ربع ساعة

نحشو حبات الباذنجان باللحم

في صينية، نضع نصف كمية الصلصة ونرصف فوقها حبات الباذنجان ثم نسقي بالصلصة الباقية حبات الباذنجان وندخلها الفرن على حرارة مرتفعة 15 دقيقة

يقدم باذنجان شيخ المحشي مع الأرز الابيض



سلطة البقلة (الرجلة) والطماطم الكرزية

المكونات والمقادير

باقتان من البقلة

نصف كوب من الطماطم الكرزية

4 حبات من الفجل

حبتان من البصل الأخضر

عصير ليمونتين

ملعقة من الخل الأحمر

4 ملاعق طعام من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

ننظف البقلة (الرجلة) ونورقها ونضعها في طبق التقديم

نقطع الطماطم الكرزية طوليا

نقطع الفجل دوائر

نقطع البصل الأخضر بشكل ناعم

نضيف الكل فوق أوراق البقلة (الرجلة)، ثم نضيف عصير الليمون والخل والملح والزيت نخلط المكونات ونقدم السلطة

مفروكة الفستق الحلبي

المكونات والمقادير

3 أكواب من الفستق الحلبي المطحون

نصف كوب من فرك الكنافة

كوب من السكر الناعم

ملعقتا طعام من الزبدة الطرية

ملعقتا طعام من ماء الزهر

ملعقة طعام من ماء الورد

ملعقة طعام من القطر

نصف كيلوغرام من القشدة الطازجة

طريقة التحضير