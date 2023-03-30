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في اليوم الثامن من الرمضان المبارك، الإفطار خارج عن المألوف. معكرونة سوداء مصنوعة من الحبار الأسود مع ثمار البحر من روبيان (قريدس) وكالامار، وإلى جانبها سلطة الملفوف الأحمر والبطاطس والشمندر، وأخيرًا الحلى نمورة مسقاة بالقطر

المعكرونة السوداء مع ثمار البحر

المكونات والمقادير

نصف كيلوغرام من المعكرونة السوداء

نصف كيلوغرام من الروبيان (القريدس)

حبتان من الكالامار مقطعة حلقات (مع الاحتفاظ بالرأس للتزيين)

4 فصوص من الثوم مهروسة

مطيبات لسلق الروبيان: جزر، كرافس، بصلة متوسطة، قشرة ليمون، قشرة برتقال، 4 حبات من الهيل، ورقة غار

2-3 فص ثوم

ملعقتا طعام من البقدونس المفروم

كيلوغرام من الطماطم المقشر والمعصور

ملعقة من معجون الطماطم

ملعقتا طعام من الزبدة للصلصة

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من رقائق الفليفلة الحمراء الحارة

ملعقة طعام زبدة مع ملعقة طعام زيت نباتي لتلويح الروبيان والكالامار

طريقة التحضير

صلصة المعكرونة

في قدر على النار، نسخن الزبدة ونقلي الثوم المهروس حتى يصبح ذهبيا

نضيف معجون الطماطم ورقائق الفلفل الحار والفلفل الأسود والملح

نقلب المكونات على نار متوسطة دقيقتين قبل أن نضيف عصير الطماطم ونصف كمية البقدونس المفروم نترك الصلصة على النار نصف ساعة حتى تتنضج

في هذه الأثناء، نسلق المعكرونة في كمية وافرة من الماء، مع إضافة الملح والقليل من زيت الزيتون ما يعادل ملعقتي طعام

عندما تنضج المعكرونة نصفيها ونضعها في الصلصة فورا

نقلبها بالصلصة حتى تتمازج جيدا

في قدر أخرى، نضع على النار ماء لسلق الروبيان والكالامار، ونضع فيه المطيبات

عندما يغلي الماء، نضيف الروبيان دقيقتين ثم نرفعه ونضيف الكالامار دقيقتين ايضا ونرفعه

في مقلاة واسعة نسخن الزبدة والزيت ونلوح الروبيان والكالامار قليلا ونرشها بالملح والفلفل الأسود الطازج

نضعها فورا فوق المعكرونة بعد صبها في وعاء التقديم ونزين الطبق بالبقدونس المفروم



سلطة الملفوف الأحمر بالشمندر والبطاطس

المكونات والمقادير

كوبان من الشمندر المسلوق والمقطع مكعبات صغيرة

كوبان من البطاطس المسلوقة المبردة ثم المقطعة مكعبات صغيرة

كوب من الملفوف الاحمر المفروم ناعما جدا

كوب من الذرة المسلوقة

نصف كوب من البقدونس المفروم

عودان من البصل الأخضر المفروم ناعما

فصان من الثوم مهروسان

نصف كوب من المايونيز

ملعقة طعام من الكريما الطازجة

ملعقتا طعام من الخل الأحمر

عصير ليمونة

ملح بحسب الرغبة

6-8 من أوراق الملفوف الأحمر لسكب السلطة فيها

جوز للزينة

طريقة التحضير

نفصل أوراق الملفوف بعضها عن بعض ونحتفظ بالأوراق الصغيرة الجميلة وننقعها في الماء الفاتر قليلا

نفرم الاوراق الباقية فرما ناعما لنحصل على مقدار كوب

في وعاء كبير، نخلط مكونات السلطة: الملفوف والشمندر والبطاطس والبصل والذرة والبقدونس

في وعاء صغير، نخلط المايونيز والليمون والخل والكريما والملح

نصب الخليط فوق مكونات السلطة ونقلب جيدا ثم نسكب السلطة في أوراق الملفوف ونصفها في طبق التقديم ونزينها بالجوز والبقدونس



حلوى النمورة

المكونات والمقادير

كوب من السميد الفرخة

كوبان من السميد الخشن

نصف كوب من السكر

كوب من الزبادي

نصف كوب من الزيت النباتي

ربع كوب من الزبدة السائلة

ملعقة صغيرة من مسحوق البايكينغ باودر

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

ملعقتا طعام من الطحينة

رشة من الملح

لوز مفلوق أو جوز الهند للزينة بحسب الرغبة

للقطر أو الشيرة

3 أكواب من السكر

كوبان من الماء

ملعقة طعام من عصير الليمون

ملعقة طعام من ماء الزهر

ملعقة طعام من ماء الورد

طريقة التحضير