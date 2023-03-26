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في رابع أيام الشهر الفضيل، تمدّ "إيلاف" وليمة إفطار بعيدة قليلاً عن الطعام الرمضاني الشرقي التقليدي، فتقدم طبق شرائح دجاج بالصلصة البيضاء وجبنة البارميزان مع الباستا، وبجانبه سلطة الجرجير (روكا) مع الفراولة والرمان، فيما يأتي طبق الحلوى ليدمج بين الشرق والغرب في كعكة الجبنة (تشيز كيك) الشرقية.

شرائح الدجاج بالصلصة البيضاء وجبنة البارميزان

المكونات والمقادير

4-5 شرائح من صدر الدجاج

ملح وبهار أبيض للتتبيل

4 ملاعق من الزيت النباتي لقلي الدجاج

للصلصة البيضاء

المكونات والمقادير

4 ملاعق كبيرة من الزبدة

3 فصوص ثوم مفرومة

كوبان من الكريما المخصصة للطبخ

نصف كوب من جبنة البارميزان المبشورة

ربع كوب من البقدونس المفروم ناعمًا

ملح بحسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

بعد أن ننظف شرائح الدجاج جيدًا، نجفهها بمناديل المطبح جيدا، ونتبلها بالملح والبهار الأبيض

في مقلاة واسعة وعميقة، نحمي الزيت النباتي على نار متوسطة ونحمر فيه شرائح الدجاج من الجانبين للحصول على لون ذهبي جميل ثم نرفعها ونضعها جانبًا

في المقلاة نفسها، نسيّل الزبدة ونشوّح فيها الثوم قليلًا، ثم نضيف الكريما ونحرك قليلًا قبل أن نضيف جبنة البارميزان والملح والفلفل، ونستمر في التقليب إلى أن يسيل الجبن

قبل أن تبدأ الكريما في الغليان، نضيف البقدونس ثم شرائح الدجاج ونغطي المقلاة نترك الدجاج لينضج على نار هادئة مدة عشر دقائق، ثم نقدمه مع أي نوع من من أنواع المعكرونة المسلوقة، ونزين الطبق بالقليل من البقدونس المفروم

سلطة الجرجير بالفراولة والرمان

المكونات والمقادير

3 أكواب من أوراق الجرجير

نصف كوب من حبات الفراولة مقطعة شرائح

ربع كوب من حبات الرمان

صنوبر للزينة

للصلصة

عصير ليمونة حامضة

ملعقة طعام من الخردل

4 ملاعق طعام من الخل البلسمي

ملعقتا طعام من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نغسل أوراق الجرجير جيدا من دون أن نقطعها، ثم نجفهها جيدا ونضعها في طبق التقديم

نضع حبات الفراولة المقطعة شرائح فوق الجرجيرثم ننثر حبات الرمان والصنوبر

في طبق جانبي، نخلط مكونات الصلصة كلها ونقدمها إلى جانب السلطة، كي يضيف كل امرء منها بحسب رغبته



كعكة الجبن (تشيز كيك) الشرقية

المكونات والمقادير

3 أكواب من الحليب السائل

4 ملاعق طعام من النشاء

نصف كوب من السكر

علبة من القشدة الجاهزة

كوب من السميد الناعم

نصف كوب من السكر للطبقة العلوية

ملعقة من ماء الزهر

ملعقة من الفانيليا

ملعقتي طعام من القطر(الشيرة)

50 غرام من الزبدة

ربع كوب من الفستق الحلبي المطحون

فستق حلبي للزينة

مربى الورد للزينة

طريقة التحضير