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هذا ثاني أيام رمضان الكريم يحل علينا ببركاته. اختار "شيف إيلاف" لمائدة اليوم طبق داوود باشا، ومعه التبولة الشامية وحلوى الصفوف.

يعود إطلاق اسم داوود باشا على هذا الطبق إلى حكم الوالي العثماني داود باشا الذي كان هذا الطبق المؤلف من اللحم والبصل في صلصلة الطماطم الوجبة التي يطلب من طهاتها إعدادها بشكل يومي تقريبًا.

ومن الحكايات ما يروي إقدام الطهاة على دس خاتم فضي في إحدى الكرات، ومن يجده فى فمه أثناء تناول الطعام يكون وفير الحظ.

داوود باشا مع الأرز الابيض

المكونات والمقادير

كيلوغرام من الكفتة (غنم أو عجل، بحسب الرغبة)

نصف كيلوغرام بصل

كيلوغرام من الطماطم الحمراء

ملعقتان من معجون الطماطم

زيت نباتي لقلي كرات الكفتة

ملعقة صغيرة من الفلفل الحلو

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

4 ملاعق طعام من الزيت النباتي

ملح بحسب الرغبة

بقدونس مفروم للزينة

طريقة التحضير

نقطع البصل جوانح

نقشر حبات الطماطم ونعصرها مع إضافة نصف كوب من الماء

نجهز كرات اللحم بحجم حبة الكرز ونقليها بالزيت الحار حتى تحمر

في قدر على النار، نضع أربع ملاعق زيت ونضيف البصل ونقلب حتى يذبل ويصبح لونه شفافًا، ونضيف معجون الطماطم ثم عصير الطماطم والتوابل والملح

نترك القدر على نار متوسطة نصف ساعة

نقدم طبق الداوود باشا مع الأرز الابيض المزين بالمكسرات

التبولة الشامية

المكونات والمقادير

3 باقات من البقدونس

نصف باقة من النعناع الطازج

5 حبات من الطماطم الحمراء القاسية

عصير حبتين أو ثلاث حبات من الليمون

بصلة متوسطة الحجم

نصف فنجان قهوة من البرغل الأسمر الناعم

ربع كوب من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

ننقي البقدونس ونفرمه ناعمًا ثم نغسله جيدًا، زنورق النعناع ونفرمه ناعمًا

نقطع البندورة مكعبات صغيرة، ونقطع البصلة مكعبات صغيرة جدًا

في وعاء، نمزج البقدونس والنعناع والبندورة والبصل ثم نضيف عصير الليمون والزيت والملح ونخلط جيدًا تقدم التبولة مع ورق الخس أو الملفوف

الصفوف

المكونات والمقادير

كوبان ونصف من السكر

3 أكواب من سميد الفرخة

3 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات

كوبان ونصف من الحليب السائل

كوب من الزبدة المذوبة أو كوب من الزيت النباتي

ملعقتان صغيرتان من العقدة الصفراء (الكركم) المخصصة للحلويات

3 ملاعق صغيرة من البايكنغ باودر

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ملعقة صغيرة من اليانسون

كاجو أو لوز أو صنوبر للزينة

ملعقتا طعام من الزبدة لدهن صينية الصفوف

طريقة التحضير

في وعاء، نمزج المكونات الجافة أولًا، ثم نضيف المكونات السائلة نخلط المزيج جيدًا حتى تتكون لدينا عجينة طرية دبقة قليلًا

نمد الخليط في صينية مدهونة بالطحينة، ونمهد سطحها باليد المبلولة بالقليل من الماء تزين بحبات الكاجو

ندخل الصينية إلى فرن محمى مسبقًا على نار متوسطة نصف ساعة حتى يصبح سطح الصفوف أحمر وجاف

التقديم

نقطع الصفوف عندما تبرد بشكل مربعات، ونقدمها بعد الإفطار