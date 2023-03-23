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حول مائدة الإفطار، تجتمع العائلة غروب كل يوم من أيام رمضان المبارك، لكسر صيام أريد منه أن يقرأ من شبع في كتاب من جاع، فيكون الناس سواسية كأسنان المشط.

وتأتي مائدة رمضان عامرة بما لذ وطاب، مباركةً بلمة العائلة. "إيلاف" تشارككم رمضان يوميًا، طيلة الشهر الكريم، بوجبة مؤلفة من ثلاثة أطباق: السلطة والطبق الأساسي والحلى.

لأول إفطار في هذا العام، تضم قائمتنا الكبة الأرنبية، وسلطة البقلة بالبرتقال، وزنود الست للتحلية.

الكبّة الأرنبيّة وجبة بيروتيّة تُحضّر في موسم الحمضيّات، إذ تدخل في تحضيرها كل أنواع الحمضيات من برتقال وأبوصفير وماوردي ومغربي ويوسفي ونوعي غرايب فروت (أصفر وزهري). في طبق السلطة اليوم، البقلة (أو الرجلة) من أقدم النباتات عبر التاريخ، استعملت قديمًا لقيمتها الغذائية المهمة. تحتوي على أوميغا-3، وفيتامينات "أ" و "ب" و "ج"، ومعادن (حديد ومانغنيز وبوتاسيوم)، وكالسيوم ونحاس ومضادات الأكسدة. أما "زنود الست" فحلوى شامية مقرمشة، تُصنع بعجينة البقلاوة، وتُحشى بالقشطة، وفوقها فستق حلبي مبشور.

شيف "إيلاف" تتمنى لكم صومًا مقبولًا وصيامًا شهيًا.

كبة أرنبية

المكونات والمقادير

للكبة

3 أكواب من البرغل الأسمر الناعم

نصف كيلوغرام من لحم العجل المدقوق للكبة

بصلة صغيرة مبشورة

ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من البهار الحلو

ملعقة صغيرة من كمونة الكبة

زيت لقلي أقراص الكبة

للحشوة

نصف كيلو من لحم العجل المفروم حشن

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

ملعقة صغيرة من الملح

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة

نصف كوب من الصنوبر المقلي

ربع فنجان صغير من الزيت النباتي

للصلصة

750 غرام من البصل الابيض المقطع جوانح

نصف كيلو من الطحينة

نصف كوب من الزيت النباتي

2 كيلوغرام ونصف من الحمضيات المعصورة (برتقال وأبوصفير وماوردي ومغربي ويوسفي ونوعي غرايب فروت أصفر وزهري)

ملعقة طعام من الخل الأحمر

3 أكواب من الماء

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

لتحضير الكبة

نغسل البرغل ونصفيه ثم نضيف إليه باقي المكونات ونعجنه جيدًا باليد حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة ولكن سلسة

ربما نضيف القليل من الماء المثلج اذا كان المزيج شديدًا

نقطع عجينة الكبة كرات بحجم البيضة ونفتح فجوة في كل كرة بالأصبع المبلل بالماء

نحشي كل قرص بملعقة طعام من الحشوة ونقفل القرص جيدًا ونضعه على صينية مدهونة بالزيت لحين يأتي وقت القلي

في قدر نحمي كمية وافرة من الزيت النباتي ونقلي أقراص الكبة ونضعها جانبًا

لتحضير الحشوة

نقلي مكعبات البصل في الزيت الحار حتى يذبل

نضيف اللحمة المفرومة ونتابع الطهو حتى امتصاص كل الماء

نضيف البهارات والملح والصنوبر المقلي ونرفع القدر عن النار

لتحضير الصلصة

نعصر الحمضيات ونصفيها كي نتخلص من البذور والشوائب

في وعاء، نخلط الطحينة بالماء جيدًا لتتجانسا ثم نضيف العصير والملح والخل

في قدر على نار قوية، نسخن ربع كوب من الزيت النياتي ونقلي فيه جوانح البصل حتى تصبح ذهبية اللون

نضيف خليط الطحينة والعصير ونحرك ليمتزج البصل بالطحينة والعصير

عندما يبدأ المزيج بالغليان نترك القدر على نار قوية ربع ساعة ثم نخفف النار ونتركها تغلي ساعة مع التحريك كل خمس دقائق حتى يذوب البصل في الطحينة

حين يظهر زيت الطحينة (السيرج) نضيف أقراص الكبة المقلية ونطهو خمس دقائق ونضيف الصنوبر المقلي

يقدم هذا الطبق مع الأرز الابيض بحسب الرغبة

سلطة البقلة (الرجلة) بالبرتقال

المكونات والمقادير

باقتان من البقلة (الرجلة)

برتقالة واحدة

حبتان من البصل الأخضر

للصلصة

عصير ليمونة

عصير نصف برتقالة

نصف ملعقة صغيرة من الكاري

ملعقة صغيرة من الخل الأحمر

أربع ملاعق من زيت الزيتون

رشة من البهار الأسود

طريقة التحضير

نورّق البقلة (الرجلة) ونغسلها جيدًا ثم نجففها ونضعها في صحن التقديم

نقطع البرتقالة مثلثات ونضيفها إلى البقلة (الرجلة)

نقطع البصل الأخضر تقطيعًا جانبيًا ونوزعه فوق البقلة (الرجلة)

نمزج مكونات الصلصة ونضيفها فوق طبق السلطة

زنود الست

المكونات والمقادير

علبة من عجينة البقلاوة الجاهزة

نصف كيلوغرام من القشدة الجاهزة

زيت للقلي

فستق حلبي مطحون للزينة

زهر الليمون للزينة

للقطر

كوبان ونصف من السكر

كوبان من الماء

ملعقة طعام من عصير الليمون

ملعقة طعام من ماء الزهر

طريقة التحضير

تفرد العجينة وتقطع شرائط طولها 10 سم ثم نقص هذه الشرائط من الوسط ليصبح طولها 5 سم تغطى الرقائق بقطعة قماش مبللة وتوضع جانبًا

نضع شريط من العجين على لوح التحضير بشكل أفقي ونضع شريطًا آخر فوقه بشكل عامودي

في وسط العجينة، نضع ملعقة من القشدة ثم نثنى الأطراف الخارجية باتجاه الوسط بحيث تتشابك لمنع القشدة من التسرب في أثناء القلي وتُلف بشكل لفافة

يحمى الزيت النباتي في قدر وتقلى فيه الحبات حتي يصبح لونها أشقر وتصفى فوق مناديل ورقية

تغمس كل حبة في القطر البارد المحضر مسبقًا

نزين زنود الست بالفستق الحلبي وزهر الليمون

لتحضير القطر