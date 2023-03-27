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في خامس أيام شهر الخير، المائدة الرمضانية بعد في مستهلها. واليوم، "إيلاف" تزيذها مذاقًا ومظهراً شهيين. وصفة الإفطار الخامس مؤلفة من طبق صرر كريب الدجاج بالفطر، وبجانبه طبق الفتوش الناعم، والختام مع حلاوة الجبن الملفوف.

تختلف الروايات في نسب حلاوة الجبن. فبعضهم ينسبها إلى مدينة حماه السورية، فيما يعزوها بعض آخر إلى حمص، إذا تشتهر هذه المدينة بأشهى الجبن. وهناك من يرد أصولها إلى لبنان، وخصوصاً إلى مدينة طرابلس الشمالية، والتي تعرف أحيانًا بأنها مدينة حلاوة الجبن على بعض ألسنة العامة في لبنان.

صرر كريب الدجاج بالفطر

المكونات والمقادير

نصف كيلو من صدر الدجاج

10 إلى 15 رغيف من الكريب

كوب ونصف من الفطر الأبيض المنظف والمقطع شرائح

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

3 ملاعق طعام من قشدة القيمر

3 ملاعق طعام من الزيت النباتي

ملعقة طعام من الزبدة

نصف ملعقة صغيرة من البهار الأبيض

ملعقة طعام من البقدونس المفروم

بصل أخضر

ملح بحسب الرغبة

لعجينة الكريب

كوب من الدقيق الأبيض المنخول

3 حبات من البيض

كوب ونصف من الحليب السائل

ملعقة طعام من الزيت

ملعقة طعام من السكر

رشة ملح

طريقة التحضير

لإعداد حشوة الصرر

في قدر على نار قوية، نسخن الزبدة والزيت ونضيف الفطر المقطع ونقلب جيدًا حتى يشقر

نضيف البصل ونقلب حتى يصبح البصل شفافًا

نقطع صدر الدجاج المنظف مكعبات

في مقلاة غير لاصقة، نحمي ملعقة من الزيت ونقلي الدجاج لينضج ونضيفه فورا فوق خليط البصل والفطر

على نار هادئة، نقلب الخليط مع إضافة الملح والبهار والقيمر

نضيف البقدونس ونرفع القدر عن النار

لإعداد الكريب

في خلاط كهربائي، نخفق البيض والحليب والزيت والملح والسكر حتى تمتزج المكونات جيدًا

نضيف الدقيق ونتابع الخفق حتى يصبح الخليط ناعمًا كاللبن فنتركه في الثلاجة ساعتين على الأقل قبل الاستعمال

ندهن مقلاة غير لاصقة بالزيت ونسخنها جيدًا ثم نضيف ملعقتي طعام من مخفوق الكريب، ونحرك المقلاة حتى تغطي المادة كامل قعرها

حين تبدأ حواف الكريب بالاحمرار نقلبها على الوجه الأخر ثوانٍ قبل أن نرفعها من المقلاة، ونعيد الطريقة نفسها حتى تنتهي الكمية

نجهز الصرر بوضع ملعقتي طعام من الحشوة في وسط كل رغيف كريب ونلم الحواف ونربطها من الوسط بساق من البصل الأخضر

يقدم هذا الطبق فوراً بعد تحضيره



سلطة الفتوش الناعم

المكونات والمقادير

كوبان من الخس المفروم صغيرًا

نصف كوب من البقدونس المفروم ناعمًا

نصف كوب من النعناع المفروم ناعمًا

حبة من الفليفلة الخضراء مقطعة مكعبات صغيرة

2 حبات من الخيار مقطعة مكعبات صغيرة

3 حبات من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة

4 حبات من الفجل مقطعة مكعبات صغيرة

رأسان من البصل الأخضر مفرومان

فصان من الثوم مهروسان

ملعقتا طعام من دبس الرمان

ربع كوب من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من السماق

عصير ليمونتين

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

في وعاء مقفل، نخلط الزيت والملح وعصير الليمون الحامض ودبس الرمان والسماق والثوم، ونرج الوعاء جيدا حتى تتجانس المكونات

في صحن التقديم، نخلط كل الخضار ونصب فوقها الصلصة

حلاوة الجبن

المكونات والمقادير

كوبان من الجبنة المحلاة الخاصة بالحلويات

نصف كيلوغرام من القشدة الطازجة

كوبان من السميد

كوبان من الماء

كوب وربع من السكر

نصف فنجان صغير من الزيت النياتي

ربع كوب من ماء الزهر

ربع كوب من ماء الورد

زهر الليمون للزينة

فستق حلبي للزينة

للقطر

كوبان من السكر

كوب من الماء

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقتان صغيرتان من ماء الزهر

طريقة التحضير