قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إفطار "إيلاف" في غروب اليوم السادس من رمضان مميز فعلًا. فطبق الفريكة من الأطباق التي يختلف اثنان في لذته، خصوصًا إن واكبه مرق البطاطا الذي يزيد مذاقه غنى.

سلطة اليوم مختلفة كليًا. إنها التبولة التي نعرفها، لكن بطريقة لا نعرفها. تبولة بالشمندر الأحمر القاني، الذي يجعلها أكثر من طبق سلطة.. وجبةً كاملة من الفيتامينات والمغذيات الغنية.

أخيرًا، الشعيبيات.. تلك المثلثات الشهية، بالمورقات المغطاة بالقطر والفستق الحلبي الناعم، والمحشوة بالقشدة اللذيذة.

الفريكة بالدجاج

المكونات والمقادير

دجاجة متوسطة الحجم مقطعة

3 أكواب من الفريكة

بصلة كبيرة مقطعة مكعبات صغيرة

مكسرات مشكلة (فستق، لوز، كاجو)

6 أكواب من مرق الدجاج لطهو الفريكة

ملعقة صغيرة من الكمون

ملعقتان صغيرتان من الملح

نصف ملعقة صغيرة من البهار الاسود

4 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

لسلق الدجاج (بصلة، جزرة، عود كرفس، قشرة ليمون، حبات من الهيل، حبات من البهار الاسود، ورق غار، عود قرفة)

طريقة التحضير

سلق الدجاج

نغسل قطع الدجاج جيدًا ونضعها في مصفاة

في قدر، نضع كمية كافية من الماء والقليل من الملح مع نصف قشرة ليمون وجزرة و6 حبات هيل وبصلة متوسطة الحجم وعود من القرفة وورقتين من الغار وحبات من البهار الاسود وعود من الكرفس

عندما يغلي هذا المزيج نضيف الدجاج، نغطي القدر ونخفف النار

نزيل الزفرة عن وجه القدر عندما تظهر، يترك الخليط نصف ساعة حتى ينضج

ننقي الفريكة جيدا من الحجارة والشوائب وننقعها بالماء البارد ساعتين ثم نصفيها

في قدر، نحمي الزيت ونقلي المكسرات تباعا ونضعها جانبا

نضيف البصل المقطع ونقلب جيدا حتى يصبح شفافا

نضيف الفريكة ونقلب دقيقتين

نضيف الكمون والبهار الاسود واخيرا مرق الدجاج

نترك الخليط يغلي 5 دقائق على نار قوية ثم نخفف النار ونتركه لينضج

نصب الفريكة في وعاء ونضع على وجهها الدجاج المفتت والمكسرات

مرق البطاطا

المكونات والمقادير

3 حبات من البطاطا

مرق دجاج

مكعب من مرق الدجاج

ملعقة طعام من الزبدة

ملعقتا طعام من عصير الليمون الحامض

ربع ملعقة صغيرة بهار اسود

زيت لقلي البطاطا

طريقة التحضير

نقشر حبات البطاطا ونقطعها مكعبات صغيرة ونقليها بالزيت الحار

نضعها في قدر ونغمرها بمرق الدجاج مع الزبدة والبهار ونتركها تغلي 5 دقائق

نضيف عصير الليمون ونطفئ النار

تزين بالبقدونس المفروم وتقدم مع الفريكة

تبولة الشمندر

المكونات والمقادير

كوبان من البقدونس المفروم ناعمًا

ربع كوب من أوراق النعناع الاخضر مفرومة ناعمًا

3 حبات من الطماطم مقطعة مكعبات صغيرة

بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة جدًا

كوب من الشمندر المسلوق والمقطع مكعبات صغيرة

عصير ليمونتين

ملعقة طعام من الخل الأحمر

ربع فنجان قهوة من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

يُفرم البقدونس والنعناع ويغسلان جيدًا

نصفي البقدونس والنعناع ونضيف البصل المقطع والطماطم وعصير الليمون والخل والزيت

نقلب المزيج ونضيف الشمندر المقطع ونقدم التبولة باردة

شعيبيات بالقشدة

المكونات والمقادير

علبة من عجينة الفايلو (رقاقات البقلاوة)

كوبان من السمن المذاب المخصص للحلويات والزيت النباتي

كوبان من القشدة المنزلية

لحشوة القشطة المنزلية

كوبان من السميد

4 اكواب من الحليب السائل

كوبان من السكر

ملعقة طعام من النشاء (دقيق الذرة)

ملعقة طعام من ماء الورد

ملعقة طعام من ماء الزهر

ملعقة صغيرة من مسحوق المستكة

كوبان من القطر

فستق حلبي للزينة

زهر الليمون للزينة

طريقة التحضير

للقطر

نضع كوبين من السكر وكوباً من الماء في قدر على النار

عندما يبدأ المزيج بالغليان نتركه على نار هادئة 10 دقائق

نضيف عصير الليمون ونغلي دقيقتين

نزيد ماء الزهر وماء الورد

نرفع القطر عن النار ونتركه جانبا

للقشدة المنزلية

نضع الحليب مع السميد في قدر على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي المزيج ثم نضيف السكر والنشاء ونقلب

نضيف المستكة وماء الزهر وماء الورد حتى تتكون لدينا قشدة متماسكة

نرفع القدر عن النار ونفرد القشدة في صينية

نحركها قليلا قبل ان نحشو بها مثلثات الشعيبيات

لتحضير الشعيبيات