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انقضت العشر الأوائل، ودخلنا في الثلث الثاني من الشهر الكريم، نستهله بمحشي إثنين في واحد... الكوسا المحشي بالأرز واللحم المفروم والمطهو في صلصلة اللوبياء والطماطم. فلمن يحب الطبقين، دمجناهما في طبق واحد، لينال ما يريده.

إلى جانب المحشي، يحلو طبق سلطة الخيار باللبن، المنعشة جدًا، والمشبعة جدًا في رمضان.

ختامًا، حلاوة الشميسة اللذيذة والخفيفة.



محشي 2 في 1: كوسا بصلصلة اللوبياء

المكونات والمقادير

كيلوغرام من الكوسا المحفورة

نصف كيلوغرام من اللوبياء الخضراء الرفيعة

نصف كيلوغرام لحم مفروم

كيلوغرام طماطم مقشرة ومعصورة

كوب كبير من الأرز المصري الأبيض

ملح بحسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من البهار الحلو

نصف ملعقة صغيرة من من القرفة

ملعقتا طعام من معجون الطماطم

نصف كوب من الزيت النباتي

6-5 فصوص ثوم مقطعة شرائح

طريقة التحضير

للحشوة، نخلط نصف كمية اللحم المفروم مع الأرز والبهار الحلو والقرفة ونصف كمية الزيت النباتي

في قدر على النار، نقلي الباقي من اللحم المفروم في الكمية الباقية من الزيت النباتي

نضيف البهار الحلوة والملح بحسب الرغبة

عندما ينضج اللحم، نرفعه من القدر ونتركه جانباً

نضع اللوبياء الخضراء بعد تقطيعها في القدر نفسه، نقلبها على نار قوية مع شرائح الثوم 5 دقائق

نعيد اللحم إلى القدر مع اللوبياء ثم نضيف عصير ومعجون الطماطم وترك الخليط على نار ليغلي

في هذه الأثناء، نحشو الكوسا إلى النصف بالحشوة التي حضرناها في البداية

نضع الكوسا المحشوة فوق خليط اللوبياء واللحم والطماطم

نطهو ربع 15 دقيقة على نار حامية، ثم نخفف النار ونطهو 45 دقيقة

يقدم هذا الطبق ساخنًا

سلطة الخيار باللبن

المكونات والمقادير

كوب من الخيار المقطع مكعبات صغيرة

كوبان ونصف من اللبن الزبادي

فصان من الثوم المهروس

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف

زيت زيتون

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نخلط اللبن مع الثوم، ثم نضيف نصف كمية النعناع المجفف والملح

نضيف مكعبات الخيار

نزين الطبق برشة من النعناع المجفف والقليل من زيت الزيتون



حلاوة الشميسة

المكونات والمقادير

كوب ونصف من دقيق الأرز

كوبان من الماء

كوب ونصف من السكر

ملعقة طعام من النشاء (دقيق الذرة)

ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقتا طعام من ماء الزهر

ملعقة صغيرة من ماء الورد

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق المستكة

سكر ناعم

مربى الورد والفستق الحلبي للزينة

طريقة التحضير