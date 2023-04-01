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في اليوم، نودع العشر الأوائل من الشهر الكريم بمائدة مميزة، نجمها طبق الكسكس بالخضار والدجاج. هذا طبق معروف في بلدان المغرب العربي، يحضر بطرائق مختلفة. هذه طريقة خاصة مجربة، تقدّم أشهى طعم لكل مكون من مكونات هذا الطبق.

بجانبه، ملائم أن نأكل سلطة الخس الأميركي (آيسبرغ) بالمشمش والتفاح، وبختامها حلوى القطايف المقلية المحشوة بالجبنة.

كسكس بالخضار والدجاج

المكونات والمقادير

كيلوغرام من أفخاذ الدجاج

500 غرام من الكسكس (حبة متوسطة)

كوب من الحمص المنقوع والمقشور

5 حبات من الكوسا

4 حبات من الجزر

5 حبات صغيرة من البطاطا

5 كويزات صغيرة من البصل الأبيض

كوبان من اليقطين المقطع

4 فصوص من الثوم

نصف كوب من الزبيب

ملعقتا طعام من بهارات الكسكس

ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الابيض

ملعقة صغيرة من الكراوية

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

ملعقة صغيرة من هريس الفلفل الحار (شطة)

ملح

زيت نباتي

ماء ساخن

ملعقتا طعام من ماء الزهر

ملعقتا طعام من ماء الورد

شرائح من فاكهة الأناناس

طريقة التحضير

ننظف الدجاج ونغسله ثم نضعه على مناديل التنشيف للتخلص من مائه

نقشر البطاطا واليقطين ونقطعها مكعبات كبيرة

نقشر الجزر ونقطعها اصابع كبيرة، كما نقشر كويزات البصل والثوم

في قدر كبيرة، نضع نصف كوب من الزيت النباتي ونقلي فيه قطع الدجاج حتى تحمر، ونضعها جانبًا

في القدر نفسه، نضع الحمص ونقلبه قليلًا

نضيف البصل والخضار المقطعة ما عدا اليقطين، ونقلب 5 دقائق

نضيف كل البهارات وملعقتي طعام من معجون الطماطم والملح بحسب الرغبة

نقلّب المزيج 5 دقائق أخرى ونضيف اليقطين ونقلب، ونعيد قطع الدجاج إلى القدر فوق الخضار

نغمر الكل بالماء الساخن، ونترك القدر على نار قوية ربع ساعة، ثم نخفف النار حتى تنضج قطع الدجاج والحضار

نفرغ الكسكس في وعاء، ونضيف إليه ماء الزهر وماء الورد وملعقة صغيرة من الملح

في قدر، نسخن مقدار ربع فنجان صغير من الزيت النباتي على نار متوسطة. نضيف الكسكس والزبيب ونقلب بواسطة شوكة.

نضيف ثلاثة أرباع الكوب من الماء المغلي، ونقلب المزيج. عندما يغلي، نُطفئ النار ونغطي القدر لتنضج حبات الكسكس وتنتفخ

في طبق التقديم، نضع الكسكس ونزينه بشرائح الاناناس

في طبق آخر، نضع الخضار ونرصف أفخاذ الدجاج فوقه

سلطة الخس الأميركي (آيسبرغ) بالمشمش والتفاح

المكونات والمقادير

خسة آيسبرغ صغيرة مقطعة

تفاحة مقطعة شرائح

نصف كوب من المشمش المجفف المقطع مكعبات

ملعقتا طعام من المايونيز

ملعقة طعام من الخردل

ملعقة طعام من العسل

عصير ليمونة

نصف فنجان قهوة من زيت الزيتون

ملح بحسب الرغبة

جوز (عين الجمل) وزبيب للزينة

فلفل أسود مطحون طازج

طريقة التحضير

في وعاء التقديم، نضع الخس المقطع ونصف فوقه شرائح التفاح وقطع المشمش

في وعاء عميق، نخلط المايونيز والعسل والزيت والليمون والخردل حتى تتمازج المكونات جيدا نصبها فوق الخس ونزين السلطة بالجوز والزبيب



قطايف مقلية بالجبنة

المكونات والمقادير

كيلوغرام من القطايف الجاهزة من الحجم الكبير

نصف كيلوغرام من الجبنة المحلاة (جبنة عكاوي خاصة بالحلويات)

للقطر

3 اكواب من السكر

كوب ونصف من الماء

ملعقة طعام من عصير الليمون

ملعقة طعام من ماء الزهر

زهر الليمون للزينة

فستق حلبي للزينة

زيت نباتي لقلي القطايف

طريقة التحضير

نقطع الجبنة الى شرائح وننقعها في الماء لإزالة الملح منها كليا بتغير الماء كل ساعة لليلة كاملة أو حتى نتخلص من الملح نصفي الجبنة جيدا من الماء ونفتحها ونضعها في طبق

نحشو أقراص القطايف بالجبنة ونطويها ونقفلها جيدا

في قدر، نسخن الزيت جيدا ونقلي حبات القطايف ثم نرفعها ونغمسها في القطر البارد المحضر مسبقا

تقدم القطايف ساخنة بعد تزينها بزهر الليمون والفستق الحلبي

للقطر