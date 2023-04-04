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في اليوم الثالث عشر من رمضان المبارك، تتألف مائدة الإفطار التي يحضرها شيف إيلاف من الأرز الأصفر بالكركم مع البازيلاء الخضراء واللحم المفروم، وبجانبه حساء الشمندر والسلطة الحمراء. أما الحلى، فحدف رمضان.

الارز الأصفر بالبازيلاء

المكونات والمقادير

3 اكواب من الأرز البسمتي

كوبان من البازيلاء الخضراء

بصلة واحدة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة

نصف كيلوغرام من اللحم المفروم

لوز وكاجو

ملعقتا طعام من مسحوق الكركم

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل لأسود

ربع كوب من الزيت النباتي للأرز

ملعقتا طعام من ازبدة

4 ملاعق طعام من الزيت لقلي اللحم

4 أكواب من الماء المغلي

طريقة التحضير

في قدر على النار، نسخن الزيت ونقلي اللوز والكاجو حتى تكتسي الحبات لوناً ذهبياً، فنرفعها من القدر ونضعها جانبًا

نضيف البصل المقطع ونقلبه ليذبل ويصبح لونه شفافا

نضيف الأرز والكركم والفلفل الأسود والملح ونقلب بهدوء دقيقتين

نضيف الماء المغلي ونترك الأرز يغلي على نار قوية 5 دقائق ثم نخفق النار ونترك الأرز لينضج

في قدر أخرى، نسلق حبات البازيلاء حتى تنضج

نصفيها جيدا من الماء ونقلبها بملعقة من الزبدة ونتركها جانبًا

على النار في مقلاة غير لاصقة، نسخن الزيت وملعقة من الزبدة ثم نضيف اللحم المفروم ونقلبها جيدًا لينضج

نضيف اليه ملعقة صغيرة من البهار الحلو ونصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة والملح

عندما ينضج نرفعه عن النار

في وعاء عميق، نضع طبقة من اللحم المفروم ثم طبقة من البازيلاء وفوقها طبقة من الأرز

نضغط جيدًا ونقلب الوعاء فوق طبق التقديم المسطح ونزين وجهه بالمكسرات المقلية



حساء الشمندر

المكونات والمقادير

كيلوغرام من الشمندر السكري المقطع مكعبات

نصف كيلوغرام من الجزر المقطع

حبتان من البطاطا المقطعة مكعبات

بصلة متوسطة مقطعة

ربع كوب من الكرفس المقطع

ربع كوب من الكراث المقطع

4 ملاعق من الزيت النباتي

نصف كوب من الكريما الطازجة

ملعقتان من الزبدة

ليتر ونصف من مرق الدجاج

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود

ملح بحسب الرغبة

بقدونس مفروم للزينة

طريقة التحضير

في قدر، نضع الزيت والزبدة وكل الخضار المقطعة ونقلب الكل جيدا 10 دقائق

نضيف مرق الدجاج ونترك الخليط يغلي على نار متوسطة حتى ينضج الخضار جيدًا

بعدها، نخفق بالماكينة الكهربائية كل الخليط حتى يصبح قشدياً

نضيف الكريما والملح والبهار

نغلي الحساء 5 دقائق ونرفعه عن النار

نزينه بالبقدونس ونقدمه ساخنًا



السلطة الحمراء

المكونات والمقادير

كوبان من الملفوف الاحمر المقطع شرائط طولية رفيعة

جزرة مقطعة شرئط طولية

كوب من الشمندر المسلوق المقطع

ربع كوب من البقدونس المفروم

ربع كوب من الفروالة المقطعة

ربع كوب من الخل البلسمي

4 ملاعق من زيت الزيتون

ملعقتا طعام من معجون الخردل

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الثوم

ملح بحسب الرغبة

جوز للزينة

طريقة التحضير

في طبق التقديم، نوزع الملفوف والجزر والبقدونس بعد خلطها ونصف فوقها الشمندر وحبات الفراولة

نمزج في وعاء آخر الزيت والخل البلسمي والخردل والثوم والملح ثم نصب الكل فوق طبق السلطة

نزين بالجوز

حدف رمضان

المكونات والمقادير

نصف كيلوغرام من عجينة البقلاوة

4/3 الكوب من الزبدة

كوب من الجوز

كوب من اللوز

كوب من السكر الناعم

ملعقة صغيرة من ماء الورد

قطر



طريقة التحضير