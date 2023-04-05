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في اليوم الرابع عشر من الشهر الكريم، تتزين المائدة بطبق يحبه الجميع: ستروغانوف اللحم بالكريما، وبجانبه سلطة مفيدة جدًا هي سلطة الكينوا والخضار. أما الحلى فهو اليوم كلاج رمضان.

ستروغانوف اللحم

المكونات والمقادير

كيلوغرام من لحم الفيليه مقطع شرائط رفيعة

بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة

5 ملاعق طعام من الزيت النباتي

ملعقة كبيرة من الربدة

كوب من الفطر المقطع

ورقتا غار

نصف كوب من الكورنيشون (طرشي الخيار الصغير)

ملعقة طعام من معجون الطماطم

ملعقة طعام من الخردل

ملعقة طعام من الصويا

ملعقة طعام من صلصة وورشيستر

ملعقتا طعام من الدقيق

كوبان من الكريما الطازجة

ملح بحسب الرغبة

ملعقة طعام من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

في قدر على نار حامية، نسخن الزيت والزبدة ونضيف البصل حتى يذبل ثم نضيف اللحم على دفعات للحفاظ على حرارة القدر وتجنب خروج عصارة اللحم

نقلي اللحم جيدًا حتى ينضج مع التقليب المستمر

نضيف الفلفل الأسود ومعجون الطماطم والخردل والصويا وصلصة وورشيستر

نضيف الدقيق ونستمر بالتقليب ثم نضيف الفطر والكورنيشون

نترك اللحم على نار هادئة لينضج تماما

حين ينضج اللحم، نضيف الكريما ونترك الخليط يغلي 5 دقائق على نار هادئة ثم نرفع اللحم عن النار يقدم الستروغانوف فورًا مع أي نوع من أنواع المعكرونة أو مع الأرز الأبيض بحسب الرغبة



سلطة الكينوا بالخضار

المكونات والمقادير

كوب من الكينوا

كوب وربع من الماء

نصف كوب من الطماطم المقطعة صغيرة

نصف كوب من الخيار المنزوع البزور والمقطع مكعبات صغيرة

ربع كوب من البقدونس المفروم

ملعقتا طعام من الزبيب الأشقر

ملعقتا طعام من الرمان المجفف

4 حبات من المشمش المجفف مقطعة مكعبات صغيرة

بصلة صغيرة حمراء مقطعة مكعبات صغيرة

فص من الثوم المهروس

عصير ليمونتين

4-5 ملاعق من زيت الزيتون

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

نضع الكينوا والماء في قدر متوسط الحجم على نار حامية حتى الغليان

نخفض الحرارة الى درجة متوسطة ونغطي القدر ونتركه ينضج 10 دقائق حتى تصبح حبات الكينوا طرية

نفرد الكينوا على طبق مسطح لتبرد ولا يلتصق بعضها ببعض

في وعاء صغير عميق، نخلط الثوم وعصير الليمون والزيت والملح والفلفل

في وعاء التقديم، نخلط الكينوا بعد فردها بالشوكة مع الخضار المقطعة والزبيب والرمان والمشمش

نضيف فوقها الصلصة

نقلب المكونات جيدا حتى تتمازج النكهات



كلاج رمضان

المكونات والمقادير

12 ورقة من أوراق الكلاج المستديرة

للحشوة

كوبان من السميد

4 اكواب من الحليب السائل

كوبان من السكر

ملعقة طعام من النشاء (دقيق الذرة)

ملعقة طعام من ماء الورد

ملعقة طعام من ماء الزهر

ملعقة صغيرة من مسحوق المستكة

زيت لقلي الكلاج

للقطر

كوبان من السكر

كوبان من الماء

ملعقة طعام من عصير الليمون الحامض

ملعقة طعام من ماء الزهر

طريقة التحضير

للحشوة

نضع الحليب مع السميد في قدر على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي المزيج

نضيف السكر والنشاء ونقلب ونضيف المستكة وماء الزهر وماء الورد حتى تتكون لدينا حشوة القشدة المتماسكة

نرفع القدر عن النار ونفردها في صينية ليتشكل لدينا طبقة بسماكة 2 سنتيمتر ونستطيع تقطيعها مربعات عندما تبرد

للقطر

نضع الماء والسكر في قدر على النار وعندما يبدأ المزيج بالغليان نتركه على نار هادئة 10 دقائق

ليتكثف ونضعه جانبا ليبرد

نضيف عصير الليمون ونغلي دقيقتين

نزيد ماء السكر ونتركه ليبرد حتى وقت التقديم

للكلاج