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في اليوم الرابع عشر من الشهر الكريم، تتزين المائدة بطبق يحبه الجميع: ستروغانوف اللحم بالكريما، وبجانبه سلطة مفيدة جدًا هي سلطة الكينوا والخضار. أما الحلى فهو اليوم كلاج رمضان.

ستروغانوف اللحم

المكونات والمقادير

  • كيلوغرام من لحم الفيليه مقطع شرائط رفيعة
  • بصلة متوسطة الحجم مقطعة مكعبات صغيرة
  • 5 ملاعق طعام من الزيت النباتي
  • ملعقة كبيرة من الربدة
  • كوب من الفطر المقطع
  • ورقتا غار
  • نصف كوب من الكورنيشون (طرشي الخيار الصغير)
  • ملعقة طعام من معجون الطماطم
  • ملعقة طعام من الخردل
  • ملعقة طعام من الصويا
  • ملعقة طعام من صلصة وورشيستر
  • ملعقتا طعام من الدقيق
  • كوبان من الكريما الطازجة
  • ملح بحسب الرغبة
  • ملعقة طعام من الفلفل الأسود

طريقة التحضير

  • في قدر على نار حامية، نسخن الزيت والزبدة ونضيف البصل حتى يذبل ثم نضيف اللحم على دفعات للحفاظ على حرارة القدر وتجنب خروج عصارة اللحم
  • نقلي اللحم جيدًا حتى ينضج مع التقليب المستمر
  • نضيف الفلفل الأسود ومعجون الطماطم والخردل والصويا وصلصة وورشيستر
  • نضيف الدقيق ونستمر بالتقليب ثم نضيف الفطر والكورنيشون
  • نترك اللحم على نار هادئة لينضج تماما
  • حين ينضج اللحم، نضيف الكريما ونترك الخليط يغلي 5 دقائق على نار هادئة ثم نرفع اللحم عن النار يقدم الستروغانوف فورًا مع أي نوع من أنواع المعكرونة أو مع الأرز الأبيض بحسب الرغبة


سلطة الكينوا بالخضار

المكونات والمقادير

  • كوب من الكينوا
  • كوب وربع من الماء
  • نصف كوب من الطماطم المقطعة صغيرة
  • نصف كوب من الخيار المنزوع البزور والمقطع مكعبات صغيرة
  • ربع كوب من البقدونس المفروم
  • ملعقتا طعام من الزبيب الأشقر
  • ملعقتا طعام من الرمان المجفف
  • 4 حبات من المشمش المجفف مقطعة مكعبات صغيرة
  • بصلة صغيرة حمراء مقطعة مكعبات صغيرة
  • فص من الثوم المهروس
  • عصير ليمونتين
  • 4-5 ملاعق من زيت الزيتون
  • ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
  • ملح بحسب الرغبة

طريقة التحضير

  • نضع الكينوا والماء في قدر متوسط الحجم على نار حامية حتى الغليان
  • نخفض الحرارة الى درجة متوسطة ونغطي القدر ونتركه ينضج 10 دقائق حتى تصبح حبات الكينوا طرية
  • نفرد الكينوا على طبق مسطح لتبرد ولا يلتصق بعضها ببعض
  • في وعاء صغير عميق، نخلط الثوم وعصير الليمون والزيت والملح والفلفل
  • في وعاء التقديم، نخلط الكينوا بعد فردها بالشوكة مع الخضار المقطعة والزبيب والرمان والمشمش
  • نضيف فوقها الصلصة
  • نقلب المكونات جيدا حتى تتمازج النكهات


كلاج رمضان

المكونات والمقادير

  • 12 ورقة من أوراق الكلاج المستديرة

للحشوة

  • كوبان من السميد
  • 4 اكواب من الحليب السائل
  • كوبان من السكر
  • ملعقة طعام من النشاء (دقيق الذرة)
  • ملعقة طعام من ماء الورد
  • ملعقة طعام من ماء الزهر
  • ملعقة صغيرة من مسحوق المستكة
  • زيت لقلي الكلاج

للقطر

  • كوبان من السكر
  • كوبان من الماء
  • ملعقة طعام من عصير الليمون الحامض
  • ملعقة طعام من ماء الزهر

طريقة التحضير

للحشوة

  • نضع الحليب مع السميد في قدر على النار مع التحريك المستمر حتى يغلي المزيج
  • نضيف السكر والنشاء ونقلب ونضيف المستكة وماء الزهر وماء الورد حتى تتكون لدينا حشوة القشدة المتماسكة
  • نرفع القدر عن النار ونفردها في صينية ليتشكل لدينا طبقة بسماكة 2 سنتيمتر ونستطيع تقطيعها مربعات عندما تبرد

للقطر

  • نضع الماء والسكر في قدر على النار وعندما يبدأ المزيج بالغليان نتركه على نار هادئة 10 دقائق
  • ليتكثف ونضعه جانبا ليبرد
  • نضيف عصير الليمون ونغلي دقيقتين
  • نزيد ماء السكر ونتركه ليبرد حتى وقت التقديم

للكلاج

  • نفرد ورقة من اوراق الكلاج المستديرة ونقطعها بشكل مستطيل
  • نضع في وسطها مربع من الحشوة
  • نطوي من اليمين واليسار ونقلب الورقة ونطويها حتى آخرها
  • في قدر عميقة نسخن الزيت ليحمى ونقلي حبات الكلاج حتى تشقر فيصير لونها ذهبيا
  • نضع حبات الكلاج في مصفاة لتصفيتها من الزيت ثم نغطسها عميقًا في القطر
  • نرفعها ونضعها في طبق التقديم
  • نزين حبات الكلاج بزهر الليمون والفستق الحلبي