إيلاف من القاهرة: كشف مدير مطعم ومقهى نجيب محفوظ بمنطقة خان الخليلي بالعاصمة المصرية، أشرف عطية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تناول خلال عشائه مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طعاما مصريا 100%.

وأشار عطية إلى أن "قائمة العشاء تضمنت عصير برتقال وشوربة عدس، وتشكيله مقبلات مصرية تتضمن بابا غنوج وطحينة، ومشويات كباب وكفتة وشيش طاووق وريش، وحلويات شرقية مصرية بسبوسة وبقلاوة وكنافة، وشاي بالنعناع". وكشف عطية عن أن الرئيس الفرنسي أبدى اعجابه بمذاق الطعام المصري بصفة عامة، ومن بين الأصناف التي أعجبته شوربة العدس والحلويات الشرقية، ومنها البسبوسة والكنافة.

وقال أشرف عطية، في مقابلة تلفزيونية إن "الأجواء كانت دافئة جدا، حيث تم التنسيق مع الرئاسة المصرية، وكذلك السفارة الفرنسية لتحديد كل شيء، وكانت الزيارة مبهجة لكل العاملين بالمطعم ومنطقة خان الخليلي".

واعتبر عطية أن تلك الزيارة وضعت مطعم نجيب محفوظ في خان الخليلي، على الخريطة السياحية العالمية، خاصة أن المكان يتمتع بشهرة عالمية كمقهي، والذي تم تأسيسه تكريماً لأديب مصر العالمي نجيب محفوظ الحائز على جائزة نوبل في الأدب.