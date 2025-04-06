إيلاف من طوكيو: أصبح "ترند" الماتشا الياباني مكتسحاً في العالمين الواقعي والافتراضي، إلى حد أن بعض يرى أن الماتشا "الشاي الياباني الأخضر" مرشح لتهديد عرش القهوة التركية والشاي الانكليزي في المسقبل القريب، خاصة أن الجيل الشاب يعشق الماتشا عشقاً.

فالطلب المتزايد على الماتشا يثير مخاوف من نقصه في اليابان

بفضل وسائل التواصل الاجتماعي، يتزايد الطلب العالمي على الشاي الأخضر المجفف بشكل يفوق إنتاجه.

يثير مظهر المسحوق الأخضر الزاهي ابتساماتٍ وأصواتَ تقديرٍ، ويثير ترقبًا بين عشراتٍ من مُحبي الشاي. وبعد أن أصبحت دفعاتهم المطحونة يدويًا جاهزةً للخفق بالماء الساخن، سيُكافأون قريبًا على صبرهم.

يتحد السائحون الأجانب الذين يحضرون تجربة صنع الماتشا في أوجي، بالقرب من كيوتو في غرب اليابان ، في حبهم لهذا النوع من الشاي الأخضر المسحوق الذي يشربه اليابانيون منذ قرون، والذي أصبح الآن محور طفرة عالمية.

أساتذة السادو

يُصنع الماتشا من أوراق نبات الكاميليا الصينية ، ويُقدم في الأصل بأسلوب أنيق للغاية في حفلات الشاي الرسمية من قبل أساتذة السادو - طريقة الشاي - وهو نكهة العصر، والمكون الأساسي في كل شيء من اللاتيه والشوكولاتة إلى الآيس كريم والحلويات المسلوقة.

بعد سنوات العجاف التي سببتها جائحة كوفيد-19، بدأت الشركات في أوجي، وهي مدينة معروفة بروابطها التاريخية العميقة مع تجارة الماتشا، في تحقيق الربح، وبفضل مستويات السياحة القياسية في اليابان ، تُقدم المطاعم مشروب الماتشا بنكهةٍ استثنائية: جيوزا وتاكوياكي مُغطاة بصلصةٍ غنيةٍ بالماتشا، وأطباق رامين " ستامينا" المُغطاة بطبقةٍ خضراء غنيةٍ بالكلوروفيل.

تكتظ المقاهي بالزبائن في عصرٍ غائمٍ ممطر، كما هو الحال مع المتاجر العائلية التي تُقدم عبواتٍ من الشاي المُنتج محليًا، وأوعيةٍ مُزينةٍ بألوانٍ زاهية، وحلوياتٍ مستوحاةٍ من الماتشا.

في تشازونا ، وهو منتزه ومتحف مخصص لثقافة الشاي في المدينة، حُجزت ورش عمل الماتشا بالكامل للأسبوعين المقبلين. من بين 60 شخصًا يأتون يوميًا لتحضير الشاي بأنفسهم، ثم شربه، حوالي 90% منهم من الخارج.

يقول ناوتو ساكايوري، مدير تشازونا: "افتتحنا المكان عام 2021، ولم يكن لدينا الكثير من الزوار خلال أول عامين. ثم تغير كل شيء في آذار (مارس) من العام الماضي، ومنذ آب (أغسطس)، ازداد الاهتمام بشكل كبير.

جنون الماتشا يجتاح العالم

أصبح الأمر كله يتعلق بالماتشا،. يعتقد الناس أنه إذا زاروا كيوتو لقضاء عطلة، فإنهم سيأتون إلى هنا لتجربة الماتشا. ثم ينشر الجميع صورهم ومقاطع الفيديو الخاصة بهم على الإنترنت."

كان ستيفن بلاكبيرن، سائح من نيويورك، من أوائل من ركبوا موجة الماتشا. يقول بلاكبيرن، وهو مُعدّ قهوة سابق بدأ بشرب هذا المشروب الياباني المُنشّط قبل ثماني سنوات: "لقد توقفتُ تقريبًا عن شرب القهوة، والآن أكتفي بشرب الماتشا". ويضيف: "أحب مذاقه والشعور الذي يُشعرني به. إنه ليس كالقهوة. لا يُسبب لي أي قلق... بل يُزيد من تركيزي".

ومع ذلك، فإن الإقبال العالمي على كل ما يتعلق بالماتشا سلاح ذو حدين. فقد ظهرت تقارير عن نقص في الماتشا خريف العام الماضي، مما دفع شركات الشاي في كيوتو إلى فرض قيود غير مسبوقة على شراء هذا المسحوق، الذي يُستهلك في اليابان منذ القرن الثاني عشر بعد أن أدخله الرهبان البوذيون من الصين.

أدى ارتفاع الطلب في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا إلى تحذيرات من نقص إضافي هذا العام. وبينما يتراجع استهلاك الشاي الأخضر الورقي والماتشا في اليابان، لا يشبع باقي العالم، إذ من المتوقع أن يرتفع حجم السوق العالمية للماتشا وحده من 2.8 مليار دولار عام 2023 إلى حوالي 5 مليارات دولار بحلول عام 2028.

4176 طنًا من الماتشا

وبحسب وزارة الزراعة، أنتجت اليابان 4176 طنًا من الماتشا في عام 2023، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف الكمية في عام 2010. وفي إطار حرصها على استغلال الإمكانات التجارية المتزايدة، أفادت التقارير أن الحكومة اليابانية تخطط لتقديم إعانات لتشجيع المزارعين على الابتعاد عن شاي الأوراق التقليدي، أو سينشا ، وإنتاج المزيد من التينشا - الشاي المخصص للطحن - وهو نوع الأوراق الذي ينتج الماتشا.

حققت الحملات الرسمية للترويج لشاي الماتشا نجاحًا باهرًا. ويتابع حساب الترويج للشاي على إنستغرام ، الذي يديره مركز الترويج الخارجي للمنتجات الغذائية اليابانية، ما يقرب من 50,000 شخص.

سيُجدد موسم حصاد الشاي لهذا العام، والذي سيبدأ هذا الشهر، مخزون الماتشا، لكن التحسن سيكون مؤقتًا. وصرح فومي أويكي، رئيس مجموعة ليف براند، التابعة لشركة إيتو إن، إحدى أكبر شركات الشاي في اليابان، لصحيفة جابان تايمز، بأن الاستهلاك الخارجي "بلغ مستوى قياسيًا العام الماضي " .

لا مفر من أن تكون وسائل التواصل الاجتماعي مصدرًا للاهتمام. يصعب تجنّب محتوى الماتشا على تيك توك، حيث يُشير المستخدمون إلى أدلة على الفوائد الصحية لتناول الشاي الأخضر الغني بمضادات الأكسدة بانتظام، والذي تقلّ فيه نسبة الكافيين قليلًا عن تلك الموجودة في القهوة.

في حين أنه مندهش من مستويات الاهتمام بالشاي الأخضر (الماتشا) - حيث من المقرر أن يستضيف تشازونا قريبًا مجموعات كبيرة من الزوار البريطانيين - إلا أن ساكايوري يقدر جاذبيته الجمالية، وحتى الروحية.

لا يشبه القهوة ولا يشبه الشاي

يقول: "الأمر لا يشبه شرب القهوة أو الشاي الإنكليزي. الأمر يتجاوز مجرد المذاق... شرب الماتشا تجربة بحد ذاتها".

يستمرّ شغفنا بالماتشا الأخضر الزاهي، وقد اكتسب شعبيةً غير متوقعة خلال مسيرته، ومن بينهم هنريك وتيسا هانتيل. كتبا في رسالة بريد إلكتروني بعد حديثهما مع صحيفة " أوبزرفر" : "قررنا تجربة الماتشا مع الحلوى، ولأكون صريحةً، كانت أفضل تجربة مررنا بها حتى الآن. ما زلتُ لا أعتقد أننا سنطلبه مجددًا في ألمانيا، لكنها كانت نهايةً سعيدةً لتجربتنا مع الماتشا في اليابان".

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أعدت إيلاف هذا التقرير نقلاً عن "الغارديان"

https://www.theguardian.com/food/2025/apr/05/skyrocketing-demand-for-matcha-raises-fears-of-shortage-in-japan