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إيلاف: أعلنت شركة "EV giant" المملوكة لإيلون ماسك عن طرح سيارة Cyberquad المخصصة للأطفال يوم الخميس الماضي.

تتوفر ATV التي تعمل بالبطارية للطلب الآن من خلال موقع الإنترنت الخاص بالعلامة التجارية، وإذا كنت محظوظًا فقد تصل في الوقت المناسب لعيد الميلاد.

هذه السيارة إصدار مصغر من سيارة كهربائية مطابقة للكبار أعلنت عنها العلامة التجارية في عام 2019 يمكنها تخزين سيارة الصغار في صندوقها.

تتميز mini-Cyberquad بتصميم حاد الزوايا يتماشى تمامًا مع تصميم بيك أب الشركة القادم. حيث تتميز بإطار فولاذي كامل، يحتوي على تعليق قابل للتعديل، وفرامل قرصية خلفية، ومقعد مريح ومصابيح LED.

تشغل Cyberquad بطارية ليثيوم أيون. لم تكشف Tesla عن حجمها - ومن المحتمل أنها أصغر بكثير من العبوات الموجودة في سياراتها- لكنها ادعت أنها ستكون جيدة لمسافة 15 ميلاً من المدى، على الرغم من أن هذا الرقم قد يختلف بناءً على عوامل اخرى مثل وزن الراكب والتضاريس.

أما بالنسبة للسرعة، تقول Tesla إن ATV يمكن أن تسافر 5 ميل في الساعة عند الإعداد 1 و 10 ميل في الساعة على الإعداد 2. ويمكن أن تكون السرعة محدودة بـ 5 أميال في الساعة إذا كنت قلقًا بشأن طفلك الصغير.