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إيلاف: أعادت مجموعة السيارات الكلاسيكية التي عرضتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ضمن مشاركتها في "مهرجان فعاليات الشارقة"، الجمهور إلى خمسينيات وستينيات القرن الماضي، حيث استضافت معرضاً للسيارات الكلاسيكية، فاتحةً المجال أمام الزوار لالتقاط صور لسيارات نادرة، منها ما تم صناعتها في الولايات المتحدة الأميركية منتصف الخمسينيات من القرن الماضي، وأخرى صنعت في بريطانيا في العالم 1961، بالإضافة إلى سيارات معدلة لتناسب الطرق الوعرة والممرات الجبلية.