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يوكوهاما، اليابان: كشفت نيسان عن سيارة "أريا" اختبارية جديدة مصممة بمقعد واحد في إطار مشروع يهدف الى استكشاف وتطوير وعرض كيفية استخدام مجموعة نقل الحركة في نيسان أريا الكهربائية كلياً المصممة خصيصاً بمقعد واحد.

وقدم السيارة الاختبارية في فعالية Nissan Futures ألفونسو ألبايزا، نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي في نيسان، وخوان مانويل هويوس، مدير عام العلامة التجارية والمشاركة في قسم التسويق العالمي في نيسان.

وتتضح الملامح التصميمية المستوحاة من نيسان "أريا" الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية كلياً في سيارة "أريا" الاختبارية أحادية المقعد. ويبرز في المقدمة شبك V motion الأمامي الكهربائي المضيء، وهو عنصر شائع في سيارات نيسان الحالية. واستوحي تصميم الجزء الجانبي من أسطح أريا الانسيابية والفعالة واستُخدمت فيه ألياف الكربون استخداماً مكثفاً. وتعكس نيسان "أريا" الاختبارية أحادية المقعد شكلاً بالغ الانسيابية كما هي حال "أريا" الرياضية.

وأدّت مشاركة نيسان في بطولة ABB FIA Formula E العالمية دوراً رئيسياً في صياغة شكل نيسان أريا الاختبارية أحادية المقعد. وتشارك نيسان في هذه البطولة العالمية للسيارات الكهربائية كلياً لتنقل متعة السيارات الكهربائية الخالية من الانبعاثات إلى الجمهور العالمي، ولتكون في طليعة الأبحاث المتعلقة بهذا النوع من السيارات وتصميمها.

