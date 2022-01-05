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أثار مقطع متداول لمدرسة مصرية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

ويظهر الفيديو قيام مُعلمة بإحدى مدارس المنصورة، بوصلة رقص برفقة عدد من المدرسين على سطح مركب بوسط النيل، وصفه ناشطون بـ"الخادش للحياء".

وبعد انتشار المقطع المصور، تحركت وزارة التربية والتعليم وأحالت 5 معلمين بينهم المعلمة، للنيابة الإدارية للتحقيق معهم.

فيديو رقص مدرسة الدقهلية مع المدرسين يتصدر التراندhttps://t.co/t3ZsRMBJeP — 🌐 NõõF_600K 🌐🇦🇪 (@Noof_600k) January 4, 2022

معلمة المنصورة

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير مع الفيديو، إذ اعتبروا أن المقطع "يعبر بشكل فاضح عن رداءة الزمن الذي نعيشه" وبأن كل شيء أصبح مباحا على حد قولهم.

الفيديو المنتشر لمعلمين بإدارة غرب المنصورة التعليمية في وصلة رقص على مركب نيلي أثناء مشاركتهم في رحلة نظمتها نقابة المعلمين بغرب المنصورة... يعبر بشكل فاضح عن ردائة الزمن الذي نعيشه!! كل شيء أصبح مباح. — hossam (@hossam_sky) January 4, 2022

ورأى آخرون أن "التعليم وصل لدرجة متدنية في مصر" وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لمثل هذه الأفعال.

التعليم وصل لدرجة متدنية جدا

وليس هناك فرق بين المعلمة والراقصة وبين المعلم والطبال

..

كيف ترقص معلمة من المنصورة امام حشد من المدرسين وكأنها في ملهى ليلي او كباريه

ثم تحصل على شهادات تقدير المعلمة المثالية

والله شيء مؤسف pic.twitter.com/UU181TEdde — العابد (@X0Iyj) January 4, 2022

وفي المقابل دافع كثيرون عن الحرية الشخصية لأي إنسان بغض النظر عن المهنة التي يزاولها الشخص.

مع اني انتقدت فعلها وطريقة رقصها امام الرجال.انتقدت السلوك فقط بغض النظر عن مهنتها وليس لكونها معلمة ولكن هذه حرية شخصية وليس من حق احد محاسبتها فهي لن تُضبط وهي ترقص في المدرسة.. وإن تم محاسبتها فكان من باب اولى محاسبة جميع النساء اللاتي رقصن أمام لجان الانتخابات#معلمة_المنصورة — 💎♡♕ .Ď Į Ň Ã. ♕♡💎 (@Dina___37) January 5, 2022

وانتقد آخرون من قام بتصور المعلمة والتشهير بها، وطالبوا بمحاسبته.

مجتمع منافق انتو ليه عاوزين تدمرو الناس وتفضحوهم واحده في رحله زيها زي اي ست من حقها تطلع الكبت الا جواها استفدت ايه ياللي صورت وشيرت هتتردلك ان شاءلله في اهل بيتك اتقو الله بقاا وسيبو الملك للمالك #معلمة_المنصورة — ❤Ahmed Al-Maghazi ❤ (@AhmedMi12512196) January 5, 2022

رد المعلمة

من جهتها، قالت معلمة المنصورة لإحدى الصحف المصرية، رداً على الفيديو الذي تم تصويره لها ونشره دون علمها : "والله ما أعرف أني بتصور، ليه بيشهروا بي وبسمعتي وبيدمروا مستقبلي ومستقبل أطفالي الثلاثة".

وتابعت قائلة: "أنا هرفع قضية وهوديه في 60 داهية بس أعرف الأول هو مين"، موضحة أن تشويه السمعة في حد ذاته يُعد جريمة.

وأضافت معلمة المنصورة: "أنا أعمل منذ 3 سنوات في المدرسة متطوعة، وتفاجأت بالفيديو على مواقع التواصل، وليس لدي أعداء".

الأزهر يعلق على الحادثة

ومن جهته، علق الداعية الإسلامي والأستاذ بجامعة الأزهر، مبروك عطية، على هذه الواقعة في فديو نشره عبر صفحته في فيسبوك، معبرا عن استيائه من الواقعة ومصورها.

وقال عطية "إن رقص المعلمين تصرف مهين لمهنتهم وغير مقبول، ومن الأحرى بهم أن يقوموا بالقراءة أو المذاكرة أو القيام بما هو مفيد بدلا منحلقة الرقص تلك".

واستنكر بشكل أكبر تصرف الزملاء المحيطين لهم في الفيديو، الذين قاموا بالتصوير ونشر الفيديوهات بهذا الشكل.

وأكد مبروك عطية "أن القائم على التصوير والنشر هو المذنب والمجرم الحقيقي في الواقعة"، وتساءل: "ماذا تستفيد عند التصوير والنشر، فلم يجن المصور شيئا سوى إيذاء زملائه وفضحهم".

ولفت إلى أن الكثير من أفراد المجتمع أصبحوا في تعطش إلى الفضائح والأذى ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن المجتمع يفتقد لغة الحوار بشكل كبير، وأن هذا سبب رئيسي لانتشار الحوادث والوقائع.

أكد مبروك عطية أن القائم على التصوير والنشر هو المذنب والمجرم الحقيقي في الواقعة، قائلا: «ماذا تستفيد عند التصوير والنشر، فلم يجني المصور شيئا سوى إيذاء زملائه وفضحهم»



المصدر الوطن #مصر #معلمة_المنصورة pic.twitter.com/TQDmpA4XaZ — تطبيق زاجل (@AppZagel) January 4, 2022

المركز المصري لحقوق المرأة

وقالت نهاد أبو القمصان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة، "إن نشر فيديو لمعلمة وهي ترقص، هو تلصص وجريمة من جرائم الإنترنت ويعاقب عليها القانون، ومن حق المعلمة التي ظهرت في الفيديو والمعلمين الذين ظهروا في الفيديو، أن يتقدموا ببلاغ للنائب العام، خاصة وأنه لم يتم الحصول على إذن لتصويرهم لأنهم ليسوا شخصيات عامة".

وأضافت خلال مداخلة مع قناة محلية: "هناك جزء آخر يجب التحدث عنه، وزارة التربية والتعليم بأي صفة تحقق في واقعةالرقص، لأنه طبقا لقانون العمل هناك تعريف واضح ومحدد لمكان العمل، لأنه إذا سقط أحد المعلمين في النيل، هل ستعتبره الوزارة أنها إصابة عمل؟ بالتأكيد لا، وزارة التربية والتعلم ليس لها الحق في التحقيق في الواقعة".

وأوضحت أبو القمصان أن "حدود وزارة التربية والتعليم هو مكان العمل، إلا لو اعتبرت أن الرقص في رحلة هو أمر مخل بالشرف، وهو أمر لا علاقة له باللوائح".