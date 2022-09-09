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لندن: انتظر تشارلز الثالث عقوداً قبل أن يصبح الخميس في سن الثالثة والسبعين ملكاً خلفاً لوالدته إليزابيث الثانية. وفي ما يأتي بعض جوانب حياته في عدد من الأرقام.

2 ...

عدد المرات التي أصيب فيها بوباء «كوفيد-19».

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السن التي بات فيها الأول في ترتيب خلافة العرش البريطاني بعد وفاة جده جورج السادس وجلوس والدته على العرش لتصبح الملكة إليزابيث الثانية.

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السن التي بدأ فيها تسريح شعره بطريقة شديدة الترتيب، مقسوماً بواسطة الفرق الجانبي الشهير الذي ميّز شكله.

11...

عدد السنوات التي أمضاها مع ديانا قبل انفصالهما عام 1992، إذ اتهمته الأميرة الراحلة بإقامة علاقة عاطفية مع كاميلا باركر بولز. وأصبح طلاقهما رسمياً عام 1996.

27...

عدد الرسائل المكتوبة بخط اليد التي بعث بها إلى حكومة توني بلير بين عامي 2004 و2005، وقد أُطلِق عليها تسمية «مذكرات العنكبوت الأسود» نظراً لكثرة ما تخللها من علامات تعجب وعبارات مشطوبة. وتضمنت هذه الرسائل ملاحظات الأمير تشارلز بشأن مواضيع عدة، من بينها عتاد القوات البريطانية في العراق والأدوية العشبية وذبح حيوانات الغرير لمحاربة السل البقري، وشكّلت خروجاً عن واجب الحياد الذي درجت على التزامه الأسرة الملكية في النظام البريطاني.

52...

عدد السنوات التي قاد خلالها سيارة من طراز «أستون مارتن دي بي 6» ذات سقف قابل للطي (كابريوليه) استحوذ عليها عام 1970. وهذه السيارة التي استعارها الأمير وليام وزوجته كيت لمغادرة قصر باكنغهام بعد زواجهما عام 2011، تعمل منذ عام 2008 بوقود حيوي مصنوع من بقايا النبيذ الأبيض الإنجليزي ومصل اللبن الناتج من إنتاج الجبن.

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سِنُّهُ عندما تزوج للمرة الثانية من كاميلا باركر بولز في 9 نيسان/ إبريل 2005، بعد أكثر من 30 عاماً على لقائهما الأول.

3344...

عدد أطنان ثاني أكسيد الكربون الذي بلغته عام 2019 البصمة الكربونية لتشارلز وكاميلا.

مليون...

هو عدد الأشخاص الذين حصلوا على مساعدة من مؤسسة The Prince's Trust التي أنشأها عام 1976 للشباب المعوزين من أجره من البحرية الملكية.

مليون جنيه إسترليني (1,21 مليون دولار)...

التبرع الذي تلقته مؤسسته من عائلة بن لادن عام 2013.

مليون و600000 ألفاً...

عدد متابعي [email protected] أي الحساب الرسمي لتشارلز وزوجته كاميلا. أما نجله وليام وزوجته كيت فيبلغ عدد متابعي حسابهما 13,9 مليون مشترك.