إيلاف: تشارك علامة "BY FAR" الإحتفال باليوم الوطني الـ 92 للمملكة العربية السعودية من خلال طرح مجموعة جديدة باللون الأخضر.

تأسست BY FAR في عام 2016 من قبل التوأم فالنتينا وسابينا وصديقهما المفضل دينيتسا. تم اشتقاق اسم العلامة التجارية من أسماء الأولاد الصغار الثلاثة للمؤسسين، والذين هم ، بطبيعة الحال ، مصدر فخرهم الأكبر إلى حد بعيد.

اكتسبت BY FAR شهرة كبيرة بين جمهور الموضة ، وحققت نجاحًا بارزًا على وسائل التواصل الاجتماعي!

تقول فالنتينا إغناتوفا ، المؤسس المشارك لـ BY FAR: "المرأة السعودية هي تجسيد للأنوثة والغموض. لقد فرضت رؤية لتمكين المرأة لا مثيل لها. آخذة العديد من الأدوار بنشاط وقوة".

من الأنماط الكلاسيكية اليومية مثل Romy إلى القطع الجديدة مثل Murphy ، توفر BY FAR خيارات خضراء لا حصر لها تمثل هذه المناسبة الخاصة تمامًا.