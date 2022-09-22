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إيلاف: أطلقت علامة Maria Tash، المتخصصة في تزيين المشاهير بإكسسوارات البيرسينج، تشكيلتها الخاصة والمنتقاة بعناية احتفالاً باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية.



وتضم التشكيلة قطعاً فريدة تتميز بالجودة والحرفية العالية وتحتفي بالتقاليد العريقة، لتكون هدية مميزة للأحبة أو للتألق بها في هذه المناسبة الوطنية المميزة.



وتتنوع قطع التشكيلة بين الألماس الأبيض المشرق والزمرّد الأخضر الجذاب، بالإضافة إلى مجموعة من الخيارات الأخرى الخاصة بالمناسبة والمزينة باللون الأخضر في إشارة لعلم السعودية.

