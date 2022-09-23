قراؤنا من مستخدمي تلغرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تكرّم دار "سيرابيان" - رمز الأناقة المميزة من ميلانو - أيقونة أخرى لسحر المدينة ورونقها الأنيق، وهي غابرييلا كريسبي، للاحتفال بالذكرى المئوية لميلادها.

وهناك صلة قوية وإن كانت دقيقة بين الدار والفنانة والمصممة الشهيرة المولودة في العام 1922 في ميلانو، قبل وقت قصير من افتتاح أبواب "سيرابيان" في العام 1928. فكلاهما يشتركان في التزام غير مسبوق بالحرفية الفنية العالية، والشغف بالنسب المثالية، والأناقة الراقية، والحداثة.

بعد دراستها للهندسة المعمارية، تجسّدت رؤية كريسبي في الخمسينيات مع تصاميم مميزة للأثاث والمنحوتات والمجوهرات. ولتكريم مثل هذه المرأة الاستثنائية، تقوم "سيرابيان" بتقديم تشكيلة صغيرة متنوعة بإصدار محدود مستوحاة من مجموعة كريسبي الشهيرة "الشمس المشرقة" في الفترة 1973/1975. وتتألف التشكيلة من حقيبتين هما Secret و Gemma - بالإضافة إلى حقيبة Lorelei، وهي تدمج العناصر النحاسية مع الحرفية العالية المميزة لدار "سيرابيان" وأسلوب "موزايكو" المميز.

ويعد إطلاق هذه التشكيلة المتنوعة الصغيرة فرصة فريدة لاستكشاف أعمال كريسبي خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وبهذه المناسبة، ستستضيف "فيلا موزارت" مجموعة مختارة من القطع من تشكيلتها الخاصة، بعضها لم يسبق عرضها للجمهور من قبل وتأتي من منزلها في ميلانو، والذي أطلقت عليه الصحافة الدولية في السبعينيات اسم "بيت الشمس المشرقة".

ويرتبط هذا الإحساس الأنيق والجذاب في ميلانو، والذي يميز كلاً من "سيرابيان" وغابرييلا كريسبي، بمجموعة دار الأزياء لربيع وصيف 2023 من خلال المواد الناعمة والألوان الطبيعية.

ويتخذ شكل "ميليني"، الذي صنع أساساً في السبعينيات، تصميماً مستديرة أكثر لجوانبه، ويكتسب مزيداً من الروعة بلمسات "موزايكو"، وأسلوب تعليق جديد وعاكس للمقابض. وبتصنيعه من جلد Seta الناعم بلون الصبّار الأخضر الفاتح الجديد، فإنه يأتي أيضاً من القماش أو ألياف الرافيا باللون الأبيض، وكلاهما مزين بالجلد الطبيعي. واجتذبت ألياف الرافيا الأنظار مع نمط يشبه سقف "فيلا موزارت"، إلى ظهورها في موديلات مميزة مثل Secret و Lorelei. بينما تحتضن مجموعة "موزايكو" أيضاً لون الصبار، مع إضافة الأصفر والأرجواني.

علاوة على ذلك، يستمر التزام "سيرابيان" بالاستدامة مع حقيبتي Secret و Mini Secret، والتي تتوفران من جلد عجل مدبوغ، وقطن معاد تدويره للبطانة.

