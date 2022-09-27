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إيلاف: إفتتح نزل القمر، وجهة التخييم والمغامرات الصحراوية بين كثبان مليحة الرملية وجبال الفاية في إمارة الشارقة، أبوابه لموسم الشتاء ابتداء من أول أكتوبر.

ويوفر النزل للضيوف فرصة الاستمتاع بتجربة لا مثيل لها وإثارة روح المغامرة عبر الرحلات النهارية في صحراء الشارقة، أو الطيران المظلي، أو قيادة السيارات الرباعية بين الكثبان الرملية، أو ركوب الخيل، أو غيرها من النشاطات النهارية ليُختتم اليوم بجلسة مسائية شاعرية تحت السماء المرصعة بالنجوم.

يقع نزل القمر من مسك بعيداً عن صخب المدينة في صحراء مليحة، بالقرب من مركز مليحة الأثري، ويضم 10 قباب و6 خيم فندقية، تمتلك معظمها مسابح خاصة يمكن التحكم بدرجة حرارتها وباحات مخصصة للشواء، مع إطلالات على المناظر الجبلية والصحراوية المحيطة.

وتشمل قائمة الأنشطة في المنتجع احتساء القهوة العربية الأصيلة عند غروب الشمس، والتمتع بمشاهدة النجوم، أو الاستمتاع بحفل شواء للعشاء وغيرها من الفعاليات المسائية ليكون النزل ملاذاً لا مثيل له، في تجربة فريدة لا تُنسى. تُعيد تعريف مفاهيم الفخامة وعطلات العافية والاسترخاء في المنطقة، وتحقيق التوازن بين الإقامة الفاخرة والتراث والثقافة العربية وعلاقتها الحميمة مع الطبيعة.

وتقدم المجموعة ايضا خلال شهر باقة من الأنشطة الخارجية الشيقة مثل مشاهدة النجوم، وجلسات خاصة حول نار المخيم، وعشاء رومنسي على الشاطئ أو وسط الكثبان الرملية، وعشاء متميز في واحد البداير، وكذلك مشاهدة الأفلام في الهواء الطلق تحت النجوم.

يعدّ نزل الرفراف وجهة بارزة للاستدامة وهو فريد من نوعه في الإمارات، كما يوفر تجربة شاطئية متميزة وسط بيئة ساحرة من الحياة البرية في كلباء على الساحل الشرقي لإمارة الشارقة. ويتيح المنتجع للضيوف فرصة ممارسة مجموعة واسعة من الأنشطة الشاطئية الممتعة.

وتقع واحة البداير في منطقة المدام وسط الكثبان الرملية في قلب الشارقة، وتضم غرفا وخيما فسيحة تحتوي جميعها على حوض سباحة خاص بها. وتتيح فرصة ممارسة العديد من الأنشطة الشيّقة التي تشمل رحلات السفاري الصحراوية والتزلج على الرمال وتسلق الكثبان الرملية وعرض الصقور. وتبلغ مساحة المسبح الذي تم تصميمه على غرار واحة في رمال الصحراء 600 متر مربع، ويفتح ابوابه من الساعة 8 صباحا حتى منتصف الليل وهو متاح لاستخدام نزلاء الغرف والخيام.

ويوفر نزل الفاية خيار حجز كامل لما مجموعه 10 ضيوف دون اتصال مع أي شخص قد يعكّر صفاء وخصوصية الضيوف، ويوفر النزل الواقع وسط الكثبان الرملية في صحراء مليحة فرصة رائعة لاستكشاف المعالم التراثية ومشاهدة النجوم وممارسة العديد من الأنشطة الصحراوية الشّيقة.

