إيلاف من أبوظبي: قال مدير تحرير قناة الجزيرة، محمد معوض، الأحد، إن المحطة ستتخذ إجراءات قانونية لمواجهة قرار الحكومة الإسرائيلية وقف عملها في إسرائيل،

وفي لقاء مع سكاي نيوز عربية، أكد معوض أن الجزيرة ستستمر في تغطية الأحداث المتعلقة بحرب غزة.

وكانت حكومة بنيامين نتانياهو وقف عمل شبكة الجزيرة التلفزيونية في إسرائيل، ومصادرة جميع معداتها بشكل فوري حيث يشمل القرار إغلاقِ مكاتبها في إسرائيل والقدس والجولان السوري، لكنه لا يشمل الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الاتصالات الإسرائيلية أن الشرطة داهمت مكتبا لشبكة "الجزيرة" في القدس بعد القرار الذي جاء بعدما أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت لمحطات البث الأجنبية التي تُعتبر تهديدا للأمن القومي، مع اتهام الحكومة الإسرائيلية للشبكة بالتحريض على الدولة.

نددت شبكة الجزيرة في بيان لها بقرار إسرائيل ووصفته بأنه " فعل إجرامي.. كما وصف مديرُ مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، القرار بأنه "خطير ومسيس".

لا تحذيرات مسبقة

تحدث مع سكاي نيوز عربية، مدير تحرير قناة الجزيرة محمد معوض، الذي أشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تحذر الجزيرة قبل اتخاذ القرار، بل كانت رسائلها عبارة عن استهداف لصحفيي الجزيرة في غزة والضفة الغربية.

وقال معوض إن الجزيرة ستتخذ الإجراءات القانونية بشأن القرار، بينما سيستمر "مراسلو الجزيرة بالعمل في إسرائيل والقدس بشكل قانوني".

وقال معوض: "سنلتزم بالقانون، وسنسلك كل الطرق القانونية، لن نوقف التغطية من إسرائيل هذا التزامنا، ستظل القصة على شاشتنا، ولن نستخدم شاشتنا للانتقام من أحد".

قرار الكنيست

أقر الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي مشروع قانون يسمح بالإغلاق المؤقت في إسرائيل لمحطات البث الأجنبية التي تعتبر تهديدا للأمن القومي.

يسمح القانون لنتانياهو ومجلس الوزراء الأمني المصغر بإغلاق مكاتب الشبكة في إسرائيل لمدة 45 يوما، وهي فترة قابلة للتجديد، مما يتيح سريانه حتى نهاية تموز (يوليو) أو حتى نهاية العمليات العسكرية الكبرى في غزة.

