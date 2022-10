قراؤنا من مستخدمي تويتر

إيلاف: إختار بيت الأزياء العالمي الشهير ديور الممثلة رزان جمّال كسفيرة لمجموعته النسائية الجديدة في الشرق الأوسط، وهذا بعد ما حققته من نجاح ملفت على المستويين العالمي والعربي كممثلة من خلال المسلسل الأمريكي The Sandman الذي تصدر مؤخراً مشاهدات الأعمال التلفزيونية الناطقة بالإنجليزية على نتفليكس، وكذلك قائمة الأعمال التليفزيونية الأكثر جماهيرية على موقع IMDb، وتمثل فيه رزان التواجد العربي الوحيد مع عدد كبير من نجوم هوليوود. وعلى مستوى العالم العربي تألقت رزان من خلال فيلم كيرة والجن الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

وعن سعادتها لاختيارها سفيرة لمجموعات ديور النسائية في الشرق الأوسط، كتبت رزان جمّال على حسابها الرسمي على انستجرام "أنا كتير متحمسة للإعلان إني صرت السفيرة الجديدة لمجموعات ديور النسائية في الشرق الأوسط"، واستطردت "من وقت انضمامي لمجتمع الموضة وأنا بتمنى أتعاون مع أشخاص بيضيفولي ويطوروني، يقدروني كيف ما باقدرهم، وأحس فيهن عيلتي. كانت رحلة كتير طويلة بس هلأ باقدر قول وكلي ثقة إني لقيت بيتي".

رزان جمّال ممثلة لبنانية بريطانية، حققت نجاحاً كبيراً عربياً وعالمياً. اشتهرت في العالم العربي بتجسيدها لشخصية ماغي في مسلسل ما وراء الطبيعة (2020)، من إخراج عمرو سلامة وماجد الأنصاري، وشاركت في بطولته مع أحمد أمين وآية سماحة، وهو أول مسلسل مصري ضمن أعمال نتفليكس الأصلية.

أثبتت رزان براعتها في الكوميديا من خلال شخصية كارلا التي جسدتها أمام هند صبري ومحمد ممدوح في المسلسل الكوميدي إمبراطورية مين. وعاشت قصة حب مستحيلة مع تيم حسن من خلال أحداث المسلسل الاجتماعي الرومانسي "أنا". كما شاركت في بطولة الجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين أمام النجمة يسرا وقصي الخولي وبطولة مسلسل الشك أمام الممثلة السعودية فاطمة البنوي.

وعلى المستوى العالمي، حققت رزان جمّال نجاحاً ملحوظاً، إذ شاركت في العديد من الأعمال الفرنسية والأميركية والبريطانية، من بينها ثلاثة أفلام شاركت في مهرجان كان، وهي "Cruel Summer"، أول تجربة إخراجية لمغني الراب الشهير كانييه ويست، وUne Histoire" "de Fou للمخرج روبرت جيديجيون، و"Carlos" أول بطولة لـ رزان أمام إدغار راميريز، ومن إخراج الفرنسي أوليفييه أساياس الذي حصد جائزة جولدن جلوب في 201. ومن الأعمال الأخرى فيلم الأكشن "A Walk Among the Tombstones" أمام النجم الأيرلندي المرشح للأوسكار ليام نيسون، وإخراج وتأليف سكوت فرانك الفائز بجائزة إيمي الإخراج والانتاج الفني عن المسلسل الشهير "The Queen's Gambit".

وفي الدراما التلفزيونية، شاركت رزان جمّال في بطولة المسلسل الأمريكي "Berlin Station" مع كل من ريس إيفانز، ريتشارد جينكينز ومايكل فوربس، ومسلسل "Chimerica"، بطولة أليساندرو إيفولا، والمسلسل الفرنسي الكوميدي "Bad Buzz" من تأليف الثنائي إريك ميتزجر وكوينتن مارغو.

تعمـل رزان حالياً على تصوير النسخة العربية من المسلسل التركي الثمن من انتاج MBC يجري تصويره في تركيا، ,ويشارك في بطولته أيضاً باسل خياط.