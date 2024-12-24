إيلاف من لندن: ويستمنستر هي الموطن التاريخي للتشريع البريطاني ــ ولكن المفارقة المدهشة أن نفس المكان هو موقع الكثير من انتهاكات القانون.

إلى جانب البرلمان البريطاني نفسه، تضم منطقة لندن معالم شهيرة عالميًا مثل دير وستمنستر وقصر باكنغهام. وهي موقع المسارح، والحدائق العامة الشاسعة والمعالم السياحية اللامعة والمكاتب الحكومية القوية التي يعود تاريخها إلى أيام الإمبراطورية البريطانية.

ولكن هذه المنطقة التي اعتادت على احتفالات المواكب الملكية هي أيضا بؤرة للجريمة، فهي تواجه يوميا عمليات السطو والسرقة والاعتداءات في الشوارع ــ ولا تظهر المشكلة أي علامات على التحسن.

قالت راشيل بليك، عضو البرلمان عن حزب العمال في مدينتي لندن ووستمنستر: "نحن دائرة انتخابية فريدة تمامًا من حيث عمل الشرطة. لدينا أعمال وزائرون وسكان ومجتمع سكني، وهو ما يمثل بعض التحديات الفريدة للشرطة".

مغناطيس لمخالفة القانون

تظهر البيانات الرسمية أن منطقة ويستمنستر في لندن هي في الواقع بمثابة مغناطيس لمخالفة القانون، تشير الأرقام الخاصة بالعام المنتهي في حزيران (يونيو) 2024 إلى أن مدينة وستمنستر تفتخر بشكل مشكوك فيه بأعلى مستوى من الجرائم المسجلة لدى الشرطة لكل 1000 شخص في لندن في 10 من 13 فئة. ويشمل ذلك السرقة والمخدرات وحيازة الأسلحة وجرائم النظام العام.

أظهرت بيانات إدارة الحكومة المحلية عن نفس الفترة أن إجمالي الجرائم المسجلة في المنطقة (باستثناء الاحتيال) ارتفع بنسبة 5.7% على أساس سنوي.

إن هذا يرسم صورة قاتمة لما يفترض أنه المركز السياسي والثقافي الرئيسي في لندن، والذي يستقبل عشرات الملايين من الزوار الأجانب كل عام. وهذا يعني أن الساسة البريطانيين يشعرون بآفة اجتماعية على أعتاب منازلهم.

يتمتع قصر وستمنستر، الذي يضم البرلمان، بأمن مشدد، حيث يخضع أفراد الجمهور لإجراءات أمنية شبيهة بتلك المتبعة في المطارات. وتجري إدارة أمن البرلمان فحصًا صارمًا لأي شخص يطلب تصريحًا، كما يقوم ضباط مسلحون بدوريات في القصر. وفي عام 2022/2023، تم إنفاق 3.3 مليون جنيه إسترليني على أمن أعضاء البرلمان - وهو ما يمثل زيادة قدرها 80 ضعفًا عن مستويات عام 2010/2011.

لكن خارج البوابات، لا يجد أعضاء البرلمان أنفسهم إلا للاختلاط بالسياح ــ وربما يرغبون في إبقاء هواتفهم المحمولة بعيداً عن أعينهم كما يفعلون عادة.

السرقة.. الجريمة الأكثر شيوعاً

وتُظهِر التحليلات أن الجريمة الأكثر شيوعًا في وستمنستر هي السرقة . والأمر يزداد سوءًا: فقد زادت السرقات بنسبة 21 في المائة بين عامي 2022 و 2023، وفقًا لنفس الأرقام . كما تفتخر وستمنستر بمستوى أعلى من سرقة المتاجر مقارنة بأحياء كنسينغتون وتشيلسي الراقية.

وتُظهِر أرقام منفصلة أن أكثر من 30 ألف تقرير عن جرائم "السرقة من الشخص" في ويستمنستر تم تقديمها إلى شرطة العاصمة في الأشهر الاثني عشر المنتهية في أيلول (سبتمبر) 2024. وهذا يعني 45 تقريراً لكل 1000 شخص - أي 88 ضعف المتوسط ​​الوطني.

وفي الشهر الماضي، أجرت هيئة "لندن سنتريك" تحقيقات حول انتشار المقامرة غير القانونية على جسر وستمنستر، كما أصبح وجود البائعين غير المرخص لهم وعمليات الاحتيال التي تستهدف السياح مشهداً شائعاً على الطريق المؤدي إلى البرلمان.

وقالت بليك إنه نتيجة لذلك، فإن السكان وغير المقيمين في جميع أنحاء الدائرة "يشعرون بوعي كبير بشأن استخدام هواتفهم في الخارج ويغيرون سلوكهم".

ويتعرض السائحون الذين يطالعون خرائط غوغل والموظفون الحكوميون الذين ينظرون في تطبيق واتساب لخطر اللصوص، وغالباً ما يكونون على دراجات نارية، وهم ماهرون في انتزاع الأجهزة والهروب بسرعة.

نائب برلماني يتعرض للسرقة في ليلة خريف

في إحدى ليالي الخريف هذا العام تعرض النائب العمالي كريس ويب للسرقة أثناء عودته من البرلمان إلى شقته في لندن. حيث استولى أفراد عصابة على دراجات نارية يرتدون أقنعة على هاتفه وهرعوا إلى الخارج.

"لم أكن على الهاتف في ذلك الوقت ولم أسمعهم، وهو أمر لافت للنظر في حد ذاته، بسبب مدى خفائهم"، قال لهيئة الإذاعة البريطانية . "أنا عادةً على دراية تامة بالمحيط الذي أعيش فيه، ولدي ردود أفعال جيدة جدًا وأشياء من هذا القبيل من التدريب وتدريب الملاكمة".

ومنذ ذلك الحين، كتب مسؤولون حكوميون إلى نواب حزب العمال يحذرونهم من "الحذر" عند استخدام أجهزتهم بالقرب من البرلمان.

لندن الخارجة عن القانون

وتهدد هذه المشكلة حتى بإحراج المملكة المتحدة على الساحة العالمية، ففي عام 2019، وصف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عمدة لندن صادق خان بأنه "خاسر بارد العقل يجب أن يركز على الجريمة في لندن" - وقال إنه كان "عارًا وطنيًا" في ضعف استجابته للجريمة.

وقال النائب المحافظ كيت مالثاوس، الذي شغل منصب نائب عمدة لندن لشؤون الشرطة بين عامي 2008 و2012: "لقد شهدنا تدهوراً في الشعور بالسيطرة على المجال العام. وإذا اكتسبت مدينة ما سمعة سيئة بسبب ارتفاع معدلات الجريمة فيها، فإن هذا من شأنه أن يبعد الكثير من الناس عن زيارتها".

واتفق جميع الذين أجرت بوليتيكو مقابلات معهم على أن هناك حاجة إلى المزيد من نشاط الشرطة في المنطقة.

وقال بول سوادل، زعيم المعارضة في مجلس مدينة وستمنستر، إن "عددا صغيرا من الأشخاص" في المنطقة "يتسببون في عدد كبير جدا من الجرائم"، مشيرا إلى أن القضاء على الجريمة المنظمة يمكن أن يحدث فرقا كبيرا.

جيل التيك توك يعصف بسمعة لندن

لكنه قال إن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت أيضًا في سمعة لندن كمكان غير آمن. وقال: "إنه تأثير جيل تيك توك"، مستشهدًا بسرقة الهواتف في جميع أنحاء العاصمة. "هذا يخلق تصورًا بأن وستمنستر ولندن مكانان محظوران على السياح".

وحث مالثاوس الشرطة على استهداف الأماكن الساخنة مثل ليستر سكوير، التي تشهد حركة مرور كثيفة - بحجة أن الوجود القوي والواضح للشرطة يمكن أن يكون له تأثير رادع. وقال: "يجب أن تتأكد من أن لديك قبضة مطلقة على الجغرافيا وأن أي مجرم يظهر هناك يعرف أنه من المرجح للغاية أن يتم القبض عليه".

"إن الأمر كله يتعلق بتكييف البيئة العامة وإعطاء شعور بالنظام. فإذا حرصت على أن يشعر الناس بالنظام والسيطرة في المجال العام، فإن احتمالات وقوع سرقات وجرائم سيارات واحتيال وسلب أقل، لأن هذا ينتقل نفسياً إلى المجرمين".

ومع ذلك، فإن السيطرة على المجال العام قد تكون مهمة صعبة في وقت تقول فيه الشرطة إنها تعمل بما يتجاوز قدراتها.

450 مليون استرليني "فجوة تمويلية" للشرطة

وقال مفوض شرطة العاصمة مارك رولي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الشهر الماضي إن قواته تواجه "تخفيضات هائلة" في الخدمات وهي في "وضع محفوف بالمخاطر" ما لم يتم زيادة التمويل.

على الرغم من أن حزب العمال يريد تجنيد 13 ألف ضابط شرطة إضافي وضباط دعم المجتمع الشرطي ورجال الشرطة الخاصين على المستوى الوطني خلال هذا البرلمان، حذر رولي من أنه قد يتعين خفض عدد ضباط لندن بما يصل إلى 2300 ضابط بسبب فجوة تمويلية تبلغ 450 مليون جنيه إسترليني.

وقال متحدث باسم عمدة لندن إن العاصمة "هي واحدة من أكثر المدن الكبرى أمانًا في العالم وأن العمدة يعمل بشكل وثيق مع شرطة العاصمة والمجتمعات والشركاء لضمان استمرار وستمنستر وكل جزء من مدينتنا في أن تكون آمنة ومرحبة للجميع".

وقالوا إن خان "قدم تمويلاً قياسياً لتنشيط الشرطة المحلية في الأحياء، وهو ما يعزز نهج شرطة العاصمة المستهدف لمنع سرقة الهواتف المحمولة والسطو في جميع أنحاء العاصمة، فضلاً عن دعم عملهم للحفاظ على جسر وستمنستر وغيره من المناطق الشعبية آمنة".

"إنك تريد أن تشعر بالأمان عندما تغادر منزلك"، كما يقول مالثاوس. "وأخشى أن عدداً متزايداً من الناس لا يشعرون بذلك في الوقت الحالي".