إيلاف من القدس: كشف قائد سفينة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي تفاصيل الهجوم على البحرية السورية، وقال المقدم تومر:"نجحنا في إبقاء المهمة سرية للغاية، حتى أن جنودنا أنفسهم لم يكونوا على علم بالمهمة".

ووفقاً لـ"جيروزاليم بوست" قال المقدم تومر، قائد القارب الصاروخي INS Herev من طراز Sa'ar 4.5 الذي نفذ هجمات بحرية في سوريا في وقت سابق من هذا الشهر، عن الضربة: "كان الإنجاز هائلاً، وكان الهجوم تاريخيًا"، وعندما غادرت السفينة الميناء في حيفا، ظن الجنود أنهم متجهون إلى تدريب بالذخيرة الحية في البحر.

نحن الآن في المياه السورية

وتابع :"أدركت أننا نجحنا في إبقاء المهمة سرية للغاية لدرجة أن الجنود لم يعرفوا المهمة التي كانوا يشرعون فيها، فقد أخبرتهم أن السفينة تبحر الآن في عمق المياه السورية، وأن المهمة هي تدمير أسطول الزوارق الصاروخية التابع للبحرية السورية". أصيب الجنود بالذهول، وللحظة لم يصدقوا ما سمعوه.

وقال:"لقد تدربنا واستعدينا للقتال ضد البحرية السورية أثناء خدمتنا، ولكن ليس بالضرورة في سياق هذه الحرب"، وأثناء توجهه بالسيارة إلى القاعدة، تلقى تومر اتصالاً من قائده يطلب منه الرد على مكالمة من خط مباشر خاص. وعند تلقيه خطة الهجوم، أعرب المقدم عن دهشته قائلاً: "لم نصدق ولو للحظة أن هذه العملية ستحدث أثناء مناوبتنا".

وأضاف "تلقينا تعليمات بالتوجه إلى البحر في نفس اليوم، وبحلول تلك الليلة كنا جاهزين للهجوم".

الوصول إلى ميناء اللاذقية

وبعد دقائق من إعلان القائد للجنود، كان الجميع قد وصلوا إلى مواقعهم. وأبحرت السفينة شمالاً، مارة بالساحل اللبناني، ومتقدمة نحو ميناء اللاذقية، القاعدة الرئيسية للبحرية السورية.

بعد ساعات من الإبحار، كانت السفينة الحربية "هريف" جاهزة للهجوم. ومع ذلك، قبل الهجوم، تم إعادة توجيه السفينة لمساعدة القوات الجوية في تدمير العديد من بطاريات الصواريخ المضادة للطائرات التي قد تعرض تفوق القوات الجوية للخطر.

وفي غضون دقائق، بدأت السفينة توجيه ضرباتها الدقيقة إلى بطاريات الصواريخ.

من غزة إلى لبنان وصولاً إلى سوريا

وأشار المقدم إلى أن "السفينة INS Herev قادرة تمامًا على تنفيذ جميع أنواع العمليات - الهجومية والدفاعية ومهام دعم المناورة"، مضيفًا أن السفينة عملت "في مهام دفاعية وعمليات هجومية في غزة ولبنان وضربات في سوريا".

وأضاف: "في لبنان، عملنا بشكل وثيق مع الفرقة 146 لدعم مناوراتها. وقمنا بضربات دقيقة، ووفرنا القوة النارية من البحر. نحن الآن في مكان مختلف تمامًا فيما يتعلق بالتوافق والتعاون".

وأكد أن المناورة كانت صعبة لأن القوات كان عليها "إجراء عمليات دفاعية وهجومية في وقت واحد. وجدنا أنفسنا في مواقف حيث كانت تقترب طائرة بدون طيار أثناء الاستعداد للهجوم، وكان علينا اعتراضها.

"تمكن الفريق من إدارة كل شيء بالتوازي مع تزامن واحترافية رائعين. كانت هذه هي التجربة الإجمالية للمناورة في لبنان ."

الانسحاب من الساحل السوري

وبعد توجيه الضربة إلى البطاريات السورية المضادة للطائرات، انسحبت السفينة الصاروخية من الساحل السوري ودخلت المياه المفتوحة. وتم تأجيل خطة الهجوم على اللاذقية لمدة 24 ساعة تقريباً، وتم تحديد موعد آخر لها في وقت متأخر من بعد الظهر، قبل غروب الشمس مباشرة.

وكانت المهمة تنفيذ ضربات صاروخية دقيقة على 15 زورقا صاروخيا، والتي تمثل الجزء الأكبر من القوة البحرية السورية. وتم ضرب جميع الزوارق الصاروخية الخمسة عشر في غضون دقائق. وقال المقدم "لقد غرقت الزوارق وأصبحت خارج الخدمة".

وأضاف "لم تنته المهمة حقًا إلا عندما رسينا في ميناء حيفا. وهناك، استقبلنا قائد البحرية، الأدميرال ديفيد ساعر سلامة، الذي شكر شخصيًا كل جندي".

وعندما سئل عن التهديد الحوثي وما إذا كانت أطقم السفن الصاروخية تستعد لصراع محتمل في الخليج، أجاب تومر بحزم: "ليس من دوري التخطيط أو إملاء مثل هذه المهام. كقادة وطاقم، نحن مستعدون لتنفيذ أي مهمة. السفينة مستعدة لأي شيء مطلوب".