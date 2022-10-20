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إيلاف: سروال "بالازو" يُعرف أيضًا باسم بنطلون واسع الساق، وعادةً ما يصنع من قماش خفيف الوزن ، مما يجعله اختيارًا مثاليًا للملابس الخريفية.

تقدم أحدث مجموعة AW22 من GANT بديلاً فاخرًا عن بنطالك غير الرسمي النموذجي، والجمال هو أن سروال بالازو ينسجم في كل مرة ، وفي خطوة واحدة سهلة!

تم تقديم بالازو الشهير لأول مرة في عام 1940 من قبل الممثلة الشهيرة لورين باكال ، التي لعبت إلى جانب همفري بوجارت في العديد من أفلام هوليوود. عندما التقينا لأول مرة بشخصية لورين باكال فيفيان في "The Big Sleep" ، كانت ترتدي عرضًا سروالًا واسعًا لمقابلة شخصية فيليب مارلو من همفري بوجارت - وبالتالي وضعت اتجاها جديداً في الموضة!



اليوم - عدد قليل جدًا من الملابس يمكن أن تتناسب مع مستوى الراحة والأناقة في هذا البنطال. اختر اللون والطباعة ، أو إذا كنت مبتدئًة حقيقيًة، فابحثي عن أقمشة من الحرير والقطن والكتان بألوان صامتة.