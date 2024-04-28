الرياض: أعربت المجموعة السداسية العربية عن استيائها من موقف الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، من خلال استخدام حق النقض "الفيتو" أمام قبول فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن مصدر فلسطيني مسؤول قوله إن السداسية العربية "عبرت عن استيائها من موقف الولايات المتحدة بعد استخدام الفيتو لإسقاط مشروع قرار في مجلس الأمن لمنح فلسطين صفة الدولة في الأمم المتحدة".

وأضاف المصدر أن الدول الست، الممثلة في السداسية العربية، عبروا عن غضبهم تجاه تجاهل الولايات المتحدة الورقة العربية المقدمة كخطة لما بعد الحرب.

وأكد ذات المصدر أن لقاء السداسية مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سيعقد غدا الاثنين في العاصمة السعودية الرياض.

عضوية فلسطين

واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي حق النقض لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتعتبر الولايات المتحدة أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة يتعين أن يكون من خلال مفاوضات مباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية وليس من خلال تحرك في الأمم المتحدة.

وردا على استخدام الولايات المتحدة الفيتو ضد حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية ستعيد النظر في العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة.