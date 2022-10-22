قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: بمناسبة الذكرى السنوية الثالثة لعلامة L’Couture للملابس الرياضية التي تتخذ من دبي مقراً لها، تحتفل بأناقة مع إصدار خاص من مجموعة عيد الميلاد في الخامس من أكتوبر 2022.



تتضمن المجموعة الشورت والبنطال المطاط عاليين الخصر وحمالة الصدر غير المتماثلة لمجموعة تمارين رياضية عصرية وعملية.

مجموعة "L’Couture Birthday Collection" مكونة من لونين ساطعين: المرجان والأزرق.



