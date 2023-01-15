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أيتها الأمهات! هل يمكنكن تحمل أعباء أسرة كبيرة؟ هل ترغبن بمزيد من الأطفال؟ إذا لم يكن كذلك، فلماذا تنجبنهم؟ لا تقتلن، لا تزهقن الحياة، وإنما امنعن الحمل. يمكن الحصول على معلومات حول طرق آمنة وغير مؤذية من الممرضات المدربات...".

ظهر هذا الإعلان في نيويورك عام 1916، وكان حول أول عيادة لتحديد النسل في الولايات المتحدة، وقد أسستها مارغريت سانغر.

كانت وسائل منع الحمل حينها مثيرة للجدل وغير قانونية. وسرعان ما أغلقت العيادة وألقيت سانغر في السجن. ولكن عندما توفيت بعد خمسين عاما، كانت نتائج العمل الذي كرست له حياتها قد بدأت بالظهور في مجال تنظيم الأسرة في جميع أنحاء العالم.

ووصفها علماء ووسائل إعلام بأنها "أم وسائل تحديد النسل"، وإليها يعود الفضل في التوصل إلى أقراص منع الحمل.

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Getty Images أصبحت أقراص منع الحمل متاحة في الأسواق قبل وفاة مارغريت سانغر بسنوات قليلة فقط

شخصية مثيرة للجدل

رغم أهمية أعمالها، لا تزال أساليب سانغر ودوافعها مثيرة للجدل، وقد أدى ارتباطها بتيار "اليوجينيكس"، أو ما يعرف بالتحكم في النسل بهدف تحسينه، إلى اتهامها بإمتلاك دوافع عنصرية.

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تقول سانجام أهلواليا، أستاذة التاريخ ودراسات المرأة والجندر في جامعة أريزونا الشمالية، ومؤلفة كتاب "القيود الإنجابية: تحديد النسل في الهند 1877-1947"إن "إرث سانغر هو في الحقيقة إرث متضارب".

وتضيف أهلواليا في حديثها مع راديو بي بي سي وورلد "أعتقد أن إلغاء شخصية مثل سانغر ينطوي على تبسيط شديد ... يحتاج الأمر إلى قراءتها تاريخيا وبشكل نقدي".

Getty Images ``لا يمكن لامرأة أن تصف نفسها بالحرة، وهي لا تتحكم في جسدها ''، قائلة هذه الجملة هي سانغر (يمين) التي تحتج في هذه الصورة على منعها من الحديث عن تحديد النسل

فقر مدقع

وُلدت سانغر عام 1879 في ولاية نيويورك، وهي السادسة بين 11 طفلا. كان والدها، مايكل، إيرلندي الأصل، ويعمل في مقلع حجارة. وكانت الأسرة فقيرة، وتعيش في كوخ. وقد حملت أمها 18 مرة، وأجهضت تلقائيا سبع مرات.

بدأت سانغر حياتها المهنية بالعمل ممرضة في مجال الرعاية النفسية، المخصصة لتخفيف معاناة المرضى المصابين بأمراض خطيرة ومعقدة، وهناك رأت امرأة تموت بسبب مضاعفات الحمل، وشهدت أيضا النتائج الخطيرة لعمليات الإجهاض السرية.

تقول إيلين تايلر ماي، مؤلفة كتاب "أمريكا وحبوب منع الحمل: تاريخ الوعود، والمخاطر، والتحرير" وأستاذة الدراسات الأمريكية والتاريخ في جامعة مينيسوتا "كانت قوانين كومستوك سارية المفعول، وهي تحظر استخدام خدمات البريد لتوزيع وسائل منع الحمل أو أدوات لتحديد النسل أو معلومات عنهما. وكانت هناك أيضا قوانين ضد وسائل منع الحمل في العديد من الولايات".

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وكانت القوانين التي يقف خلفها أنتوني كومستوك، صدرت في الولايات المتحدة عام 1873، وحظرت أيضا تداول وتوزيع أي معلومات عن الإجهاض، والجنس، والأمراض المنقولة جنسيا، إلى جانب منع نشر وتداول "الأدب الفاحش" و"المقالات غير الأخلاقية".

وإضافة إلى الجانب القانوني، كان على سانغر أن تتعامل أيضا مع الكنيسة الكاثوليكية ذات السلطة القوية، والتي كانت تعتبر استخدام وسائل منع الحمل "إثماً".

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حق النساء في تحديد النسل

في مارس/آذار عام 1914، أصدرت سانغر كتابها "المرأة المتمردة"، الذي دافعت فيه عن حق المرأة في تحديد النسل. وسرعان ما أصبح الكتاب قضية قانونية، ووضع مؤلفته في مواجهة محاسبة. ولكي تتجنب احتمال سجنها، غادرت سانغر إلى بريطانيا على متن سفينة.

تأثرت سانغر خلال إقامتها في بريطانيا بأفكار توماس روبرت مالتوس، الذي حذر من أن الموارد الغذائية على كوكب الأرض، لن تكون كافية في حال استمرار النمو السكاني من دون ضوابط، وأوصى بضبط النفس وتأجيل الزواج.

وفي ذلك الوقت، كان ناشطون مؤمنون بأفكاره، وهم الذين يعرفون باسم "المالتوسيون الجدد"، يضغطون من أجل ترويج سبل منع الحمل.

الدكتورة كارولين رسترهولز، المختصة بالتاريخ في جامعة كامبريدج، وخاصة في مجال السكان والطب والجنس، تقول إن سانغر "بدأت أيضا في تطوير مقاربة أخرى، مفادها أن تحديد النسل هو الوسيلة للحفاظ على السلام وتجنب النقص في الغذاء".

Getty Images فتحت سانغر عيادة لتحديد النسل عندما كان الإجهاض ممنوعا في الولايات المتحدة

أول عيادة لتحديد النسل

غادرت سانغر منفاها الاختياري، وعادت إلى الولايات المتحدة. وافتتحت أول عيادة لتحديد النسل في البلاد في منطقة من مدينة نيويورك تقطنها غالبية من الفقراء والمهاجرين.

وداهمت الشرطة العيادة بعد أيام قليلة فقط من افتتاحها، وألقي القبض على سانغر.

Getty Images كانت عيادة سانغر في حي بروكلين في نيويورك

لكنها لم تتوانى عن إعادة فتح العيادة بعد أيام قليلة، واعتقلت مرة أخرى بتهمة التسبب في ضرر عام.

وحوكمت سانغر عام 1917 في قضية أثارت ضجة هائلة، وأدينت، وحكم عليها بالسجن 30 يوما أو دفع غرامة، فاختارت السجن، وهناك كانت تقدم للسجينات معلومات عن تحديد النسل.

تقول إلين تشيسلر، كاتبة سيرة سانغر " أصبحت سانغر بسبب تلك الحادثة شخصية مشهورة على نطاق واسع في الولايات المتحدة. وكانت أختها أيضا في السجن، وقد قامت بالإضراب عن الطعام".

بعد إطلاق سراحها، رفعت سانغر طلب اسئناف ضد إدانتها، لكنه رفض، إلا أن المحكمة قضت بأنه يمكن للأطباء وصف وسائل منع الحمل لأسباب صحية.

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Getty Images مجموعة من الأشخاص يحيطون بمارغريت سانغر وأختها عند مغادرتهما المحكمة

مأساة شخصية

في خضم معاركها القانونية، كانت سانغر تواجه اضطرابات في حياتها الشخصية، وانفصلت عن زوجها عام 1914، وفي العام التالي توفيت ابنتها الوحيدة فجأة وهي في الخامسة من عمرها.

دخلت سانغر في علاقات مع العديد من الرجال، ومن ضمنهم عالم النفس المختص بالسلوك الجنسي هافلوك إليس، والكاتب هربرت جورج ويلز مؤلف رواية "آلة الزمن".

وفي عام 1922، تزوجت رجل الأعمال وقطب النفط جيمس نوح سلي، الذي أصبح أحد الممولين الرئيسيين لحملتها.

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تحسين النسل

سعت سانغر إلى الحصول على دعم أوسع لحملتها، وانضمت إلى الجماعات التي كانت تدعو إلى تحديد النسل، وأسست ما يسمى بنظرية "اليوجينيكس"، أو علم التحكم في النسل بهدف "تحسينه"، وتعتبر هذه النظرية غير مقبولة نهائيا اليوم.

وتقول الدكتورة كارولين رسترهولز "لقد دخلت في شراكة مع دعاة اليوجينيكس... وحصلت على تمويل منهم".

يُعرِّف المعهد الوطني لأبحاث الجينوم البشري نظرية اليوجينيكس بأنها "غير الدقيقة علميا إذ تدعي أنه يمكن تحسين البشر من خلال التكاثر الانتقائي للشعوب".

ولم تكن تلك النظرية تواجه معارضة كبيرة خلال الفترة التي سبقت المحرقة التي ارتكبها النازيون.

وتضيف رسترهولز "لقد كانت سانغر تسعى فعلا إلى محاربة الفقر، لكنها أيدت بعض إجراءات تحسين النسل التي تنطوي على إشكالات (أخلاقية)، مثل تعقيم الأشخاص ذوي الإعاقة".

Getty Images تبنت سانغر نظرية يوجينيكس في كتابها "المرأة والعرق الجديد"

وتقول كاتبة السير إلين تشيسلر إن سانغر كان لديها رأيها الخاص، وتوضح "كان علماء تحسين النسل التقليديون يعارضون تحديد النسل لدى نساء الطبقة الوسطى. وكانوا مهتمين بالتسلسل الهرمي المتعلق بالعرق واللون والطبقة الاجتماعية. لكنها لم تكن مثلهم. ما سعت إليه هو إنجاب عدد أقل من الأطفال بالنسبة لجميع النساء".

"الأفقر والأسوأ بيولوجيا"

سافرت مارغريت سانغر حول العالم خلال عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، بهدف الترويج لتحديد النسل في الصين واليابان وكوريا والهند.

وقد ركزت في رسالة لها إلى جمعية اليوجينيكس في لندن، والتي مولت رحلتها إلى الهند عام 1935، على "توعية الفقراء والأسوأ بيولوجيا بتحديد النسل".

Getty Images سافرت سانغر إلى آسيا للتوعية بتحديد النسل

وروجت لاستخدام مسحوق الرغوة المزدوجة (مسحوق مبيد النطاف) في الهند، لكنه أثار شكاوى كثيرة حول تسببه بإحساس حارق، وكان استخدامه صعبا من دون إشراف طبي.

وتقول سانجام أهلواليا "كان الخطاب قويا جدا بشأن تحديد النسل وإتاحة موانع الحمل، خاصة لفقراء الطبقة العاملة. لكن التقنيات لم تكن موجودة".

والتقت سانغر بكبار الزعماء والشخصيات المؤثرة في الهند، مثل المهاتما غاندي، والشاعر روبندرونات طاغور الحائز على جائزة نوبل.

وبينما دعم طاغور فكرة تحديد النسل، كان غاندي يدعو إلى العزوبية وضبط النفس. وبذلت سانغر قصارى جهدها للتأثير على غاندي، لكنها لم تتمكن من تغيير رأيه.

أجبرت الحرب العالمية الثانية انصار اليوجينيكس على التراجع على جانبي المحيط الأطلسي. لكنها حصلت على زخم جديد بعد انتهاء الحرب، وتجدد المخاوف من انفجار سكاني.

"الحبة السحرية"

في ذلك الوقت تقريبا، بدأت سانغر، التي شعرت بالإحباط بسبب عدم عملية أو فاعلية وسائل منع الحمل المتوفرة مثل الغشاء المهبلي الحاجز، بالضغط من أجل التوصل إلى مانع حمل يؤخذ عن طريق الفم، رخيص وسهل الاستخدام.

وكتبت في عام 1939 عن حلمها في الحصول على "حبة سحرية"، ولكنها كانت بحاجة إلى مساعدة للانتقال من الفكرة إلى الواقع.

وكانت حليفتها الأساسية والأولى هي الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة كاثرين ماكورميك، وهي أرملة غنية، وقد مولت الأبحاث لابتكار وسائل منع حمل هرمونية (أقراص منع الحمل)، وتمكنت من إقناع عالم الخصوبة والأحياء المثير للجدل الدكتور غريغوري بينكوس بالانضمام إلى المشروع.

Getty Images كاثرين ماكورميك قدمت من أكثر من مليون دولار لتمويل أبحاث حبوب منع الحمل

قدمت ماكورميك في البداية 40 ألف دولار لتمويل الأبحاث، وازداد المبلغ لاحقا ليصل إلى أكثر من مليون دولار.

بعد عشر سنوات من العمل، أصبحت أقراص منع الحمل جاهزة، ولكن كانت هناك مشكلة تتعلق باختبارها وحصولها على مصادقة إدارة الغذاء والدواء، والتي اشترطت إجراء تجارب سريرية قبل منح موافقتها.

كان توزيع وسائل منع الحمل وإجراء أبحاث عليها لا يزالان يعتبران جريمة في الولايات المتحدة بموجب "قوانين كومستوك" في منتصف خمسينات القرن الماضي، لذلك ذهب الفريق إلى بورتوريكو وهايتي لإجراء الاختبارات هناك.

وأجريت الاختبارات على نساء الأحياء الفقيرة ونزيلات المصحات والملاجئ، والكثيرات منهن ربما لم يكن على دراية بطبيعة الحبوب التي تقدم لهن.

وتقول إيلين تايلر "بالطبع، حدثت انتهاكات. ليس هناك من شك في ذلك".

وفي عام 1965، سمح في الولايات المتحدة للنساء المتزوجات باستخدام حبوب منع الحمل، ثم سمح بها لجميع النساء عام 1972.

وانضمت العديد من الدول إلى الولايات المتحدة بالسماح باستخدام حبوب منع الحمل. وقد أتيح لسانغر أن تشعر بالرضا، وهي ترى جهودها لتوفير حبوب منع الحمل تؤتي ثمارها قبل وفاتها عام 1966.

إرث سانغر

ارتبط اسم مارغريت سانغر بمزاعم ممارسة العنصرية على مدى عقود بخصوص مجال تحسين النسل، وبعملها مع الأمريكيين من أصول أفريقية.

Getty Images إن إرث مارغريت سانغر موضع خلاف اليوم بسبب ارتباطها بحركة اليوجينيكس

كما أصبح مشروعها الذي يسمى بـ "مشروع الزنوج" ويهدف إلى نشر نصائح حول وسائل منع الحمل بين مجتمعات السود الفقيرة في جنوب الولايات المتحدة، فيما بعد مصدرا لجدل أثاره نشطاء سود، وثم في فترة لاحقة انتقده نشطاء مناهضون للإجهاض.

لكن سانغر في الوقت نفسه، كات وراء إرساء أسس خدمات الإجهاض والصحة الجنسية وتنظيم الأسرة في الولايات المتحدة.

وأصبحت حبوب منع الحمل أكثر وسائل تحديد النسل شيوعا في العالم، وهي تستخدم اليوم من قبل أكثر من 150 مليون امرأة في أنحاء العالم.

جمعت المقابلات من برنامج "ذا فوروم" على إذاعة بي بي سي وورلد سيرفيس.