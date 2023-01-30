قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك

إضغط هنا للإشتراك



إيلاف: تتميز المجوهرات المستوحاة من رياضة التنس بطابعها الكلاسيكي. ويتجدد تقديم أبرز القطع الأيقونية بتصاميم بسيطة وباستخدام مواد جديدة وألوانٍ متنوعة. وتطلق علامة الفردان للمجوهرات، المشهورة بطابعها المستوحى من التراث الإماراتي الغني، تشكيلةً جديدة بإلهام من رياضة التنس، بمجموعةٍ من الأساور والخواتم والعقود والأقراط التي تلائم السيدة العصرية.

